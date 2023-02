El trámite para las adopciones en Ecuador se ha reducido a nueve meses, así lo asegura el titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Sin embargo, en los orfanatos del país hay 2.665 menores pero de este grupo solo 263 están aptos para el proceso. Una nueva familia es la última instancia para ellos.

- ¿Qué pasó con el proceso de adopción en Ecuador, sigue demorando años?

- El Programa Abrazo de adopción que en noviembre del 2021 ya tiene resultados, disminuimos los tiempos a nueve meses que es la misma temporalidad para padres naturales. El proceso debe durar como mínimo 267 días. Tenemos ocho pasos a seguir, antes era de hasta cinco años. Tenemos casos hasta de ocho meses.

- ¿Qué tan frecuente es adoptar en el país?

- No podría hablarle de tasa porcentual porque no sabría con qué comparar, pero puedo decir que en este momento 263 niños y niñas que están con declaratoria de adoptabilidad en el Ecuador logramos del año pasado 102 adopciones exitosas en este año tenemos una programación de 132.

- Pero cuántos niños hay en los orfanatos o casas de acogidas del país.

- En este momento hay 2.265 niños y niñas en casas de acogida, pero no todos tienen declaratoria de adoptabilidad, apenas 263; porque la adopción es la última instancia que busca el Ministerio porque lo primero que tenemos como obligación por norma técnica es la inserción en su propio núcleo familiar, si no es el adecuado por maltrato u otra causa buscamos la segunda prioridad, que es la familia ampliada: tíos, abuelos, etcétera, si aquello no pasa, buscamos familias temporales que terminan implícitamente en algún momento generando adopciones directas y ya definitivas.

Prioridad son los niños con discapacidad, hermanos, y los menores mayores de 9 años

- Pero el proceso puede ser toda una tortura para el menor.

- No es un tema que yo mañana institucionalizo a un niño y de manera inmediata procedo a declararlo en adoptabilidad y esta declaración de adoptabilidad también viene derramada de un proceso judicial. Primero porque la gran mayoría ingresa por maltrato, otro por abandono, hay niños que quedan huérfanos por muerte de sus padres progenitores.

- Las organizaciones de defensa de derechos de las mujeres denuncian que no son eficientes en la entrega de bonos para huérfanos por femicidios.

- En este momento números que tenemos en la Fiscalía, del Interior, en la Judicatura y tiene alrededor de 800 casos. Pero nosotros tenemos 209 niños y niñas que están recibiendo el bono y llevamos alrededor de 25 casos en proceso.

- Pero los femicidios están en aumento, la queja de las organizaciones es que el MIES no está en el lugar luego de que ocurre el crimen para proteger a los menores.

- No creo que como MIES tengamos potestades en estar en todo levantamiento. Pero luego de que la Policía, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura nos alerta, el MIES ejecuta el contacto para generar las acciones necesarias.

- En otro tema, existe un programa de voluntariado para los jóvenes

- Sí. El programa salió de las actividades de territorio porque nos dimos cuenta de que no hay una rectoría sobre el voluntariado en Ecuador. La intención es enviar un mensaje al joven que quiere ayudar a los niños de África con agua y que en vez de que salga del país vaya a la periferia de Santa Elena o de otras partes del país y vea que ahí también hay niños con desnutrición crónica que pueden ser ayudados.

- ¿Cuántos jóvenes hay hasta el momento?

- Hoy tenemos más de 6.000 jóvenes incorporados a cientos de programas. Y el objetivo para 2023 es que pase a 12.000 en el 2024, pero en 2025 llegar a 43.000 para tener un ejército de voluntariados de Ecuador.

- Ellos no van a recibir paga, ¿cómo pueden ingresar al programa?

- Nosotros postulamos proyectos sociales en nuestras páginas, los que se inscriben son contactados por la dirección de juventudes y entra a un proceso de capacitación y de estructuración logística.

Muchas de las veces nos vemos con las manos atadas de dar cobertura en los programas por falta de presupuesto

- ¿Cuáles son los requisitos?

- No se generan condicionalidades, se aprovecha su participación; para universitarios se ha firmado un convenio con la Senescyt para que sirva para la materia de vinculación con la comunidad y con menores de edad se firmó acuerdo con el Ministerio de Educación.

- ¿Cómo llegar a los jóvenes que se quejan en Twitter pero no hacen algo en la vida real?

- Esta es la oportunidad para dejar de indisponerse con la realidad, aportar y dejar de ser espectadores.