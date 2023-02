Cuando Édgar Silva vio a un bebé abandonado cerca de su taller, en el noroeste de Guayaquil, pensó que se trataba de un muñeco. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de que en realidad era un tierno recién nacido. Incluso aún tenía el cordón umbilical.

Dos de sus trabajadores fueron quienes vieron al pequeño envuelto en una bata de mujer, a unos metros del local, el pasado viernes 17 de febrero de 2023. El sitio está ubicado a un costado del carril norte-sur de la vía Perimetral, por la cooperativa Unidos por la Paz 1.

"La criaturita tenía una ropita de hospital. Se movía y ahí se dieron cuenta que era un niño. Estaba llorando, pobrecito", recordó Édgar.

En ese momento lo cogieron y lo llevaron hacia el domicilio de Édgar, junto al taller. Su esposa, Jenny Barreiro y su nuera se encargaron de bañar al niño y ponerle un trajecito, mientras llamaban a la Policía para que envíe agentes a retirarlo.

"No entiendo cómo pueden dejar a un niñito así, solito. Hay muchas mujeres que no pueden tener niños, pero otras que sí pueden los abandonan", lamentó la señora. Ella se conmovió al ver al pequeño, pues precisamente no tiene hijos.

Lo más curioso y emotivo es que la nuera de Édgar amamantó al chiquito, ya que precisamente ella tiene un bebé de ocho meses.

El menor fue llevado a un hospital, donde fue atendido por galenos y se encuentra estable. Las autoridades intentan localizar a su familia.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) realizó coordinaciones para cubrir las necesidades prioritarias del bebé y proveer un kit con productos básicos como ropa, alimento y material de aseo. También enviará delegados al hospital en el que se encuentra el menor para conocer más sobre su situación.