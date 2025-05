Estados Unidos y Europa prohibirán este objeto electrónico en el equipaje facturado

Viajar en avión ya no solo implica revisar el peso de la maleta o si el perfume cumple con los mililitros permitidos. Con el auge de los dispositivos electrónicos, las reglas para volar también han cambiado. Y no, no todo lo que carga batería es bienvenido a bordo.

Hoy, aerolíneas en todo el mundo (desde Europa hasta Asia) han ajustado sus políticas para evitar riesgos en pleno vuelo. Las protagonistas del asunto son las baterías de litio, esas que alimentan a tu celular.

¿Por qué tanta restricción con las baterías?

Aunque parezcan inofensivas, las baterías de litio pueden sobrecalentarse y, en casos extremos, causar incendios. Por eso, las aerolíneas prohíben llevarlas en el equipaje facturado. Si llevas un power bank o una batería extra, debe ir sí o sí en tu equipaje de mano, y protegida para evitar cortocircuitos.

En Europa, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) establece que solo se pueden llevar dos baterías de repuesto por persona, y está completamente prohibido recargarlas durante el vuelo.

En Estados Unidos, la TSA también se puso estricta: nada de cargadores portátiles ni dispositivos con baterías grandes en la bodega del avión. Y si vas a viajar a destinos como Filipinas o Corea del Sur, ojo con la capacidad de tu batería: en algunos países, si supera los 160 vatios-hora, será difícil pasar el filtro de seguridad.

Antes de empacar, es clave revisar las restricciones del equipaje de mano y facturado, ya que algunas aerolíneas prohíben ciertos dispositivos electrónicos por razones de seguridad.

Lo esencial: consulta antes de empacar

Cada aerolínea tiene políticas específicas, así que antes de lanzarte a empacar tu maleta con todos tus gadgets, revisa las normas del vuelo. Lo que es permitido en un país, puede estar prohibido en otro.

