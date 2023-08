Peritos de la Policía de Guayaquil, recogieron indicios en una escuela de la ciudadela El Triunfo del cantón Daule, para determinar qué tipo de artefacto explosivo fue el que detonó en la madrugada del martes 15 de agosto, en la puerta de ingreso de la institución educativa.

Seis buses se queman en un estacionamiento de la vía Daule Leer más

Algunos padres de familia no han enviado a sus hijos a clases desde el día martes, " No sabemos a quién está dirigido el atentado si es para los padres de familia o para los profesores. Pedimos a la Policía explore las cámaras de seguridad de sector para identificar a los delincuentes, que al parecer tratan de amedrentarnos", aseveró Julio, padre de familia de la localidad que prefirió no comentar su apellido.

La onda expansiva además de destruir los ventanales de la escuela, también alcanzó a una vivienda del sector. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de la institución no se pronunciaban sobre este atentado. Mientras los comerciantes de esta ciudadela, no abrieron ayer sus negocios por temor a nuevos hechos violentos.

La terminal que por años exigió Daule fue finalmente inaugurada Leer más

“No vamos a mandar a nuestros hijos a peligrar, esperamos que las autoridades nos den seguridad para poder enviar a nuestros descendientes", detalló Julia, madre de familia de esta escuela.

El teniente Nixon Chigui Lalangui, jefe encargado del distrito policial de Daule, manifestó a EXPRESO que esta escuela hace cerca de un mes recibió amenazas de atentado, que fueron denunciadas en la fiscalía del cantón, “Este atentado estaría relacionado presuntamente a extorciones, porque aparentemente no les dieron las denominadas vacunas, atentaron contra el centro educativo, tras lo ocurrido estamos trabajando con medidas preventivas.