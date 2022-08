En un mes el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) logró la firma de tres acuerdos de paz en tres cárceles del país. Dos de ellos, en las prisiones de Turi y de Santo Domingo que acumulan tan solo en lo que va de 2022 un total de 76 víctimas como resultado del enfrentamiento de bandas delictivas que operan en el interior de estos lugares para tratar de dominarlos por completo.

Sin embargo, la misma entidad no revela el número de reos que firman el documento y si estos pertenecen a alguna organización que ha sido partícipe de las masacres en los dos últimos años.

Es confuso porque en realidad no deberían ser acuerdos ni entre reos, ni con autoridades. Es decir, el Estado debe imponer la ley y su jerarquía para poner orden dentro de la prisión.

En marzo pasado fueron los mismos internos que comunicaron a través de la comisión de pacificación que el acuerdo de paz no podía ser concretado porque entre ellos mantenían dudas de que su similar cumpla con lo pactado.

Francisco Carrión, experto en seguridad, se mantiene “escéptico” del proceso anunciado porque llama la atención que el acelerado avance ‘hacia la paz’ no tenga detalles y una garantía palpable de que no ocurran más masacres en las cárceles.

La paz entre comillas, solo para que no revienten masacres que no pueden garantizar, Así no es. Es vivir en convivencia con deberes y derechos.



Walter Fernández, experto en mediación y procesos de paz