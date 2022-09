Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, compareció este 27 de septiembre ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional para exigir a las instituciones del Estado celeridad y transparencia en la investigación por el asesinato su hija en la Escuela de la Policía Nacional. Con un recuento de lo que vivió desde el inicio de las investigaciones y búsqueda de su hija, Otavalo señala que el proceso estuvo lleno de trabas y omisiones por parte de la institución policial y los agentes que presenciaron el hecho.

Otavalo explicó que, tras insistir en reiteradas ocasiones y de manera pública, se inició la búsqueda de María Belén Bernal sin una hoja de ruta y sin las herramientas necesarias para el efecto. Detalla que esta inició con un grupo de 20 agentes sin mayor respaldo, y que el lugar donde se realizaba la búsqueda fue elegido "por si acaso". Asegura que exigió al encargado de la investigación, un coronel de la Policía, le entreguen la planificación porque no había resultados. Incluso exigió un equipo multidisciplinario e interinstitucional para encontrar a María Belén Bernal, porque ella consideraba que habían días sin resultados. A los ocho días, se sumaron más personas y miembros de la sociedad civil, como el Municipio de Quito y el Cuerpo de Bomberos.

La madre de María Belén señaló que desde durante la búsqueda no contó con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos ni con la Defensoría del Pueblo. Como tampoco se le brindó ayuda a su nieto, por parte del Ministerio de Educación por la situación que vivía por las noticias que circulaban por la desaparición de su madre ni con el respaldo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. "La única ayuda que tuve fue de las organizaciones y los medios de comunicación que transmitían mi angustia".

Otavalo cuestionó las acciones que se han tomado desde el Gobierno en torno a la desaparición y asesinato de su hija, pues refiere que pese a que se detuvo a la cadete que fue testigo de la agresión, no se ha iniciado un proceso o investigación a los agentes policiales que estuvieron el día del suceso ni a los encargados de la Escuela Superior de la Policía. "Detienen a la cadete y qué pasa con los oficiales, con las personas que estaban a cargo de la Escuela. No hay ningún detenido. ¿Qué están ocultando? ¿Dónde estamos yendo?¿Por qué no dicen la verdad? Hay un espíritu de cuerpo latente que no se rompe".

La comparecencia de Elizabeth Otavalo es parte del proceso de control político que inició la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea a las acciones que implementaron las autoridades en torno a la desaparición y asesinato de María Belén Bernal, quien fue reportado como desaparecida el pasado 11 de septiembre y fue hallada sin vida el 21 de septiembre en el cerro Casitagua ubicado en el extremo norte de Quito.