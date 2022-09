Caso Bernal: Saquicela pide al presidente Lasso que convoque al Consejo de Seguridad del Estado

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, extendió un pedido al primer mandatario, Guillermo Lasso: que convoque al Consejo de Seguridad Pública y del Estado para abordar el tema de inseguridad nacional y en particular el que originó el asesinato de María Belén Bernal. "Es menester que como Estado afrontemos esta realidad", replicó el titular del Legislativo en una rueda de prensa la mañana de hoy, 26 de septiembre del 2022, en su despacho en el Palacio Legislativo.

He solicitado al Presidente se convoque a una Sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, con el fin de evaluar todas las acciones para enfrentar los hechos de inseguridad y violencia que afectan al país. pic.twitter.com/qzPY1a4XfH — Virgilio Saquicela E (@VSaquicelaE) September 26, 2022

Saquicela también comentó que mantuvo una reunión con Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, quien mañana está convocada al pleno de la Asamblea Nacional para ser escuchada y explique el contexto del femicidio de su hija. "El Gobierno tiene que tener la capacidad de reestructurar a la Policía", dijo el presidente de la Asamblea, quien además precisó que no busca que el caso se politice sino actuar dentro del marco constitucional.

Mañana, 27 de septiembre del 2022, está previsto que Otavalo comparezca ante el pleno. Dependerá del pleno decidir a qué comisión legislativo recae la investigación del caso Bernal. Saquicela adelantó que existe una propuesta de cambio del orden del día para que este vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos.

El presidente de la Asamblea fue consultado si consideraba que este caso es o no un crimen de Estado a lo que respondió: "De principio es un asesinato. Las investigaciones arrojarán si es o no un crimen de Estado. No me aventuro a catalogarlo de esa manera".

María Belén Bernal desapareció el pasado 11 de septiembre luego de que ingresara a la Escuela de la Policía Nacional donde su esposo Germán Cáceres, prófugo y principal sospechoso, trabajaba como instructor. El 21 de septiembre de 2022 fue encontrado el cuerpo de la abogada en el cerro Casitagua que colinda con el centro de instrucciones.