La ética y el profesionalismo son la cuota garantista del proceso. En el país, los delitos de acción penal, como femicidios, delincuencia organizada, sicariatos, narcotráfico, entre otros, se investigan con el mismo Código y mecanismo, sin distinguir a las personas vinculadas al proceso. No importa si es un ciudadano común, un agente fiscal o miembro de las filas policiales, la regla no varía, es la misma.

En este último escenario, la objetividad y transparencia del proceso se pone en tela de duda porque, a criterio de la abogada Mayra Tirira, consultora en la elaboración del protocolo nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas, elaborado en 2021, “al final del día, son los policías quienes terminan levantándole un parte a otro policía o un fiscal formulándole cargos a otro fiscal”.

Añade que, en estos casos, para que no exista encubrimiento de información o trabas en el proceso, se debe contar con un cuerpo civil independiente que pueda investigar el delito y garantizar imparcialidad. Porque diagnostica que, de no ser así, podría existir espíritu de cuerpo o ponerse en tela de duda los resultados de las investigaciones.

Si no se genera un mecanismo imparcial, va a ponerse en tela de duda el proceso. Mayra Tirira, abogada

Muestra de la necesidad de un equipo civil especializado, las piezas que ha tenido que mover el país para garantizar “objetividad y transparencia” en el caso de María Belén Bernal. Como la comisión internacional que, según Fiscalía, llegará este lunes para acompañar la investigación de su asesinato, la solicitud del exministro del Interior, Patricio Carrillo, para que los peritos encargados de valorar el cuerpo de Bernal sean ajenos a la institución policial, y la invitación de la Secretaría de Derechos Humanos a la CIDH para que supervise el desarrollo de la investigación.

En materia procesal y procesal penal, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 448, es la Fiscalía el ente encargado de “organizar y dirigir el sistema especializado de investigación, de medicina legal y ciencias forenses” que llevan a cabo las diligencias de los procesos. Equipos conformados, según la normativa, por los “organismos especializados de la Policía Nacional, que también incluirá personal civil de investigación”.

En los casos donde el individuo investigado es un agente policial o un fiscal, la transparencia y el profesionalismo son la cuota garantista de imparcialidad, porque “no hay otro mecanismo”, explicó a EXPRESO el exministro del Interior, Patricio Carrillo. Agregó que dentro del plan para reestructurar la institución, está incorporar personal civil y veedurías al Departamento de Asuntos Internos para garantizar objetividad en los procesos administrativos que se llevan casa adentro.

Para Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial del Guayas, es la ética y responsabilidad de cada agente fiscal lo que garantiza transparencia en las investigaciones en materia penal en la que están vinculados otros agentes fiscales.

Gallardo sostiene que “depende de cada funcionario público actuar debidamente y aplicar la norma jurídica para todos, sin distinción”. Incluso, argumenta que cada funcionario es responsable de las acciones que emite. De presentarse alguna irregularidad en los casos, señala que es la Policía la llamada a realizar un proceso disciplinario. Al igual que en Fiscalía, donde el juez determinará si el fiscal falló en el proceso investigativo o no.

Este Diario solicitó una entrevista con la Policía Nacional para conocer cuál es el proceso que se ejecuta de manera interna cuando uno de sus agentes está vinculado en el cometimiento de un delito o infracción, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. Asimismo, a la Fiscalía, a la que se le solicitó una entrevista para conocer el protocolo que aplican a los fiscales que han incurrido en alguna falta, pero no se concluyó la cita.

Para el abogado penalista Kleber Siguencia, en estos casos, “solo toca confiar en los funcionarios. No queda de otra”. Aunque, asegura haber observado que, en caso de que no vinculan a funcionarios, se “manipulan los informes. No se diga en los procesos que vinculan a un funcionario y quieran favorecer”. Reconoció que “esta acción no es generalizada. Porque sí existen investigadores, peritos correctos y de principios que sí cumplen”.

NORMATIVA

Ente rector

Según el Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía dirigirá de oficio o apelación de parte la investigación pre procesal y acusará de hallar culpables.

Participantes

Para su efecto, la Fiscalía organizará un sistema de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá personal de investigación civil y policial.

Garantías

Para las autoridades, el profesionalismo y la ética de los funcionarios públicos son garantía de transparencia en cada uno de los procesos de investigación.