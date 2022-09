Para Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal (+), la decisión tomada por el gobierno de Guillermo Lasso de derrumbar la edificación donde su hija fue asesinada no resuelve ni aporta en nada a las investigaciones en curso. Le indigna y cuestiona. “¿En qué me beneficia un cierre simbólico? ¿Van a cerrar la escuela? Eso es un cierre. Señor presidente, yo no quiero cierres simbólicos, quiero verdad”, manifestó doña Elizabeth en un canal televisivo.

La mañana de ayer, el presidente de la República, Guillermo Lasso, acompañado del reciente posesionado ministro del Interior, Juan Zapata, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, y varias autoridades policiales, llegaron hasta la Escuela Superior de la institución en Pusuquí, noroccidente de Quito, para anunciar la demolición del edificio donde funcionan varias habitaciones de oficiales que son profesores en la escuela.

“Una vez que la justicia, la fiscalía, los jueces hayan obtenido todas las pruebas necesarias para llegar a todas las conclusiones que determinen claramente el nombre del responsable, sus cómplices y sus encubridores… este edificio será derrumbado”, dijo Lasso en su discurso.

Sin embargo, para el jurista Pablo Encalada, especialista en materia penal, la demolición no será a corto plazo, al menos mientras siga la investigación que está en curso por el delito de femicidio. “En delitos contra la vida se realizan reconstrucción de los hechos y desde luego se necesitará acudir a las instalaciones. Y otro punto importante será si no hay procesos penales que se deriven, porque hay serias sospechas de encubrimiento y podría abrirse uno hasta por fraude procesal y se necesitarán realizar diligencias en el edificio”, explicó a este Diario el jurista.

No obstante, el presidente Lasso anunció que en el lugar se levantará una nueva infraestructura “que dé inicio a un nuevo concepto de la escuela superior policial y este concepto es inspirado en el respeto a la mujer en un ambiente seguro, sin muros, sin tanta oscuridad”. En cuanto al paradero de Germán Cáceres, esposo de Bernal y principal sospechoso del femicidio, no se ha revelado mayores detalles. El ministro Zapata mantuvo ayer una reunión operativa con la cúpula de la Policía Nacional para conocer los detalles de la búsqueda y localización que se realiza.

El funcionario destacó que mantendrá comunicación con la madre de la víctima y que dialogará con colectivos de mujeres para abordar los temas relacionados al maltrato y violencia hacia ellas. “Es fundamental que nos sentemos, donde el diálogo impere, porque la violencia de cualquier lado no es bien vista”, dijo el nuevo ministro.