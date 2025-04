Elecciones Ecuador 2025: ¿Quiénes pueden evitar las multas por no votar?

El voto es obligatorio para la mayoría de los ecuatorianos, pero hay excepciones que permiten evitar multas por no sufragar

El domingo 13 de abril de 2025, Ecuador vivirá una jornada decisiva para elegir a su próximo presidente, con el balotaje entre Daniel Noboa y Luisa González. En medio de este crucial evento electoral, es fundamental recordar que en el país el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 64 años, según lo establece la Constitución y el Código de la Democracia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) establece sanciones para quienes no se presenten a votar, imponiendo una multa equivalente al 10% del salario básico unificado, lo que este año asciende a 47 dólares. No obstante, la legislación ecuatoriana contempla ciertas circunstancias bajo las cuales la no asistencia al sufragio puede ser justificada.

El voto facultativo



Hay un grupo de ciudadanos que tienen derecho a un voto facultativo, es decir, su participación en las urnas no es obligatoria. Esto aplica para:

Adultos mayores (desde 65 años de edad)

Adolescentes de 16 y 17 años.

Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Ciudadanos extranjeros inscritos en el padrón electoral ecuatoriano.

Personas con discapacidad o que sean analfabetas.

¿Quiénes pueden evitar las multas por no votar?

La Constitución y el Código de la Democracia especifican las situaciones excepcionales que permiten a un ciudadano quedar exento de pagar la multa por no votar.

Aquellas personas que no puedan acudir a las urnas por razones de salud o impedimentos físicos debidamente certificados por un médico del Sistema Nacional de Salud Público o Privado podrán justificar su ausencia. Quienes enfrenten una calamidad doméstica grave ocurrida en el día de las elecciones o hasta ocho días antes de la jornada electoral. Quienes se encuentren fuera del país o lleguen al territorio nacional el mismo día de las elecciones están igualmente exentos de la obligación de votar. Aquellos que cuenten con el derecho de voto facultativo no deberán enfrentar sanciones si deciden no votar.

En cualquiera de estos casos, los ciudadanos deberán presentar la documentación correspondiente ante la delegación provincial del CNE de su ciudad después de la jornada electoral. Si la justificación es aceptada, la persona quedará libre de la multa. Si no, deberá pagarla.

¿Qué sucede con los afectados por las lluvias?

El CNE también ha aclarado que, en lo que respecta a la segunda vuelta electoral del 13 de abril, más de cuatro mil escuelas en todo el país suspenderán las clases presenciales debido a la organización de los comicios. Sin embargo, una preocupación adicional ha surgido en las provincias más afectadas por las lluvias.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional había solicitado que no se impusieran multas a los ciudadanos que no pudieran asistir a votar en esas zonas, pero este pedido no fue aceptado por el CNE.

La institución aclaró que no existen disposiciones especiales para exonerar de la multa a quienes vivan en áreas afectadas por las lluvias, ya que existe una normativa que regula las justificaciones para la no asistencia al voto. Por lo tanto, quienes no asistan a votar por motivos relacionados con las inclemencias del tiempo deberán cumplir con la sanción, salvo que presenten una justificación válida ante el CNE.

El balotaje del 13 de abril se perfila como una jornada clave para el futuro del país, con una participación electoral obligatoria para la mayoría, y excepciones bien definidas que permitirán que ciertos ciudadanos queden exentos de la multa por no votar.

