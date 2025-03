¿Habrá sanciones para quienes no voten en zonas afectadas por el invierno? 

La presidenta del CNE Diana Atamaint aseguró que no ha recibido ninguna resolución formal sobre la propuesta de Daniel Noboa

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint se refirió al planteamiento del presidente de la República Daniel Noboa sobre no cobrar multas a quienes pertenecen a zonas afectadas por el invierno y no acudan a votar. El organismo electoral dice que no ha recibido una resolución formal del COE Nacional.

El pasado 10 de marzo de 2025, Noboa habló de su intención de solicitar al CNE que elimine la multa por no votar en las provincias declaradas en emergencia por el fuerte invierno.

“En estas siguientes elecciones no se debería cobrar multa a las provincias afectadas por la emergencia, por las inundaciones, a la gente que no puede salir a votar”, expresó el primer mandatario.

Uno de los argumento que planteó fue que, en la actual situación de esas zonas, salir para votar es difícil. “¿Cómo le vamos a andar cobrando una multa a esas personas? Es inhumano", agregó en una entrevista radial.

Este 14 de marzo, en el marco del anuncio sobre la prohibición del uso del celulares en las Juntas Receptoras del Voto, lo cual también fue un pedido del Ejecutivo, Atamaint señaló que cualquier decisión se discutirá en el Pleno del CNE.

“Una decisión que debamos tomar será discutida entre los consejeros con la recomendación y análisis jurídico”, señaló la presidenta del CNE. Sin embargo también aclaró que el voto es obligatorio, según lo establece la Constitución.

También dijo: “Debemos garantizar la participación de todos. El voto que emitan legitima a las autoridades electas”. Entonces señaló que no tiene mayor conocimiento de lo que incluir´á la propuesta anunciada por Noboa.

Sobre la prohibición de los celulares

La noche del 13 de marzo, el CNE resolvió el prohibir el uso de celulares y dispositivos electrónicos durante el voto. Esa restricción se amplió a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto a partir de las 17:00 cuando inicia la etapa de escrutinio.

Esa resolución se tomó con base en un informe reservado de la Policía en el que se habla de presiones para comerciantes de los mercado de Guayaquil para hacer campaña. También señala que, tras indagaciones, se confirmaron denuncias sobre presiones para votar por determinado candidato.

El Gobierno Nacional, mediante el ministro José De La Gasca había dicho que el mecanismo para este tipo de extorsión era que se envíe una fotografía del voto en la papeleta.

