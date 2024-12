Elecciones Ecuador 2025: ¿qué perfil de presidente y asambleístas se necesita?

Un reto para las elecciones de febrero de 2025. Los ecuatorianos se preparan para, en menos de dos meses, volver a las urnas y elegir a nuevos asambleístas, parlamentarios andinos, y presidente y vicepresidente de la República, para un período completo de cuatro años (2025-2029).

Como ha sido la tónica de los últimos procesos electorales en el país, según analistas consultados por EXPRESO, los ecuatorianos se preparan para votar en el contexto de una institucionalidad cada vez más golpeada y desacreditada por la política partidista, que con el pasar del tiempo ha ido perdiendo credibilidad y confianza ante la ciudadanía.

Se buscan estadistas para Ecuador

Sumado a ello, los problemas de seguridad, empleo, economía y generación eléctrica, Santiago Pérez, docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), considera que los ecuatorianos encaran el reto de elegir autoridades que, además de dar solución a estos asuntos, también empiecen a restituir la confianza ciudadana en las instituciones.

“El nuevo presidente no será uno de transición como lo es Daniel Noboa. Lo que esperamos de la nueva administración es que realmente sea un estadista, que se encargue de lo que la política busca en concepto: la resolución del conflicto social a través del diálogo y consensos que luego se vuelven políticas públicas”, plantea Pérez.

Añade que la necesidad de elegir a políticos profesionales pasa por el complejo escenario de violencia y crisis institucional que atraviesa el país y que hace más que necesario tener un Ejecutivo que “asuma un rol de gobernabilidad efectiva, de coordinación y no subordinación con el resto de las organizaciones y líderes políticos y las entidades del Estado”.

De hecho, señala que la falta de experiencia justificada como una virtud ha llevado a que el país no trascienda de la convulsión de tener un presidente y una Asamblea Nacional en constante pugna, o que internamente el Ejecutivo también tenga varios frentes abiertos de forma innecesaria y sin aportar a las soluciones de los problemas del país.

Por ello señala que es importante que desde ahora los candidatos que aspiran a llegar al Palacio de Carondelet adopten un enfoque práctico, pero a largo plazo, para la resolución de los problemas más apremiantes del país. “La refrendación del Estado no puede seguir pasando con cada nuevo presidente, se necesitan soluciones consensuadas”, comenta el docente.

Los analistas consultados sostienen que la experiencia y la honestidad deben ser atributos valorados al momento de elegir un candidato. ARCHIVO

Los atributos que deberían tener las autoridades

Además de lo anotado por Pérez, Darwin Pereira, exasambleísta y ex segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, señala que las autoridades que elijan los ecuatorianos en febrero de 2025, en especial el próximo presidente de la República, deben cumplir con los requisitos mínimos de honestidad, capacidad y experiencia para gobernar a los ecuatorianos.

“La honestidad va más allá de lo personal, pues también dice mucho el equipo del que se vaya a rodear por los próximos cuatro años. Debería ser un requisito conocer desde antes quiénes serán sus principales ministros y asesores en materias críticas como la economía, la seguridad, el área social y el área política”, opina el exlegislador Pereira.

Respecto a la capacidad, acota que no solo se refiere a preparación, sino a que el próximo mandatario “tenga la entereza para tomar decisiones que a veces incluso podrían significar minar su capital político. Pero más allá de eso, que no sea un presidente tipo Guillermo Lasso, que no tomaba decisiones ni para bien ni para mal, lo que se traduce en inoperancia”.

En este punto, Santiago Pérez precisa que para la toma de decisiones es más que necesario que el próximo presidente de la República tenga conocimiento del manejo de lo público o, al menos, que su equipo de asesores sean expertos en este ámbito. “Es importante evitar improvisaciones, evitar que el desconocimiento genere revanchismos”, anota.

Que el próximo jefe de Estado tenga la capacidad y el conocimiento necesarios para la magnitud del reto que enfrentará desde Carondelet, indica Pérez, permitirá un liderazgo que no solo gestione gobernabilidad para su proyecto, sino que abra camino para la construcción de acuerdos con el resto de las organizaciones políticas e instituciones del Estado.

Al igual que Pérez, Darwin Pereira también destaca la importancia del conocimiento del cargo y los retos que asumirá el próximo presidente de la República. Sin embargo, señala que dicho conocimiento también debe estar acompañado de experiencia en todos los ámbitos abordados en la administración pública de un Estado.

“La experiencia debe ser tanto en el sector público como en el sector privado, pues desde el Estado como tal hay que saber equilibrar esas dos visiones”, advierte Pereira al hacer hincapié en que las tres aristas (honestidad, capacidad y experiencia) son el perfil de presidente que requieren los ecuatorianos para los retos cada vez más complejos y violentos que enfrenta el país.

En especial, según Pérez, en la búsqueda de que el próximo mandatario que asuma las riendas del país pueda abrir el camino para “fortalecer el contrato social” y renovar la confianza ciudadana en las instituciones y el Estado de Derecho.

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín. TOMADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

La Asamblea Nacional, un reto aparte

A diferencia del docente investigador Santiago Pérez y del exasambleísta Darwin Pereira, la exlegisladora y excandidata a la Presidencia, Ximena Peña, sostiene que la realidad del país es que hay pocos políticos capaces y dispuestos a dar un paso al frente para asumir las riendas del Estado.

“Dada la realidad política que tenemos, parece ser una utopía hablar de legisladores capaces de razonar, legislar y fiscalizar por el bien del país y no por intereses políticos”, lamenta.

De hecho, en ediciones pasadas, analistas señalaron a EXPRESO que la tónica de las últimas legislaturas ha sido perfilar su agenda parlamentaria a entorpecer al presidente de turno, por intereses ajenos al bienestar de los ciudadanos.

Además, al ocupar la agenda legislativa con otros objetivos, omiten temas importantes para el país que deben ser discutidos. Entre ellos, una reforma política y electoral al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Y con respecto al perfil del próximo mandatario que llegue a Carondelet, Peña coincide con Pérez y Pereira en la necesidad de que sea un actor conciliador y que recupere la confianza ciudadana.

“El Ecuador requiere un presidente de la República que le devuelva la institucionalidad a la Nación. Un primer mandatario que respete y haga respetar la Constitución y las leyes”, acota la exasambleísta.

