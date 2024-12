Verónica Abad sobre la pugna con Daniel Noboa: "Jamás he querido ser presidenta"

Tras permanecer cerca de diez meses en Israel, donde ocupaba el cargo de embajadora, la vicepresidenta Verónica Abad regresó a Ecuador el 20 de noviembre de 2024, luego de que el Ministerio del Trabajo la suspendió por 150 días mediante un sumario administrativo.

A días de que se reanude la audiencia de la acción de protección en contra de su suspensión, la vicepresidenta suspendida Verónica Abad conversa con EXPRESO sobre el sumario administrativo en su contra, los señalamientos a su hijo Sebastián Barreiro y los intentos del régimen de Daniel Noboa por evitar que ella llegue al Palacio de Carondelet en 2025.

La vicepresidenta Verónica Abad participa en la audiencia por su acción de protección. Su defensa solicitó, entre otras cosas, el archivo del sumario administrativo y una disculpa pública.



Verónica Abad sobre el sumario administrativo y su suspensión

- La audiencia de su acción de protección se reanudará el 16 de diciembre, luego de dos suspensiones. ¿Cuánto tiempo más demorará resolver su situación?

Es algo muy incierto. Sin embargo, está por fuera de la ley la suspensión. Así lo vimos en la audiencia pasada, donde el Ministerio del Trabajo no pudo fundamentar que yo haya pedido el traslado a Turquía.

- Si no hay sustento, ¿por qué se dilata tanto su recurso?

A nosotros también nos tiene confundidos. Muchos dicen que la justicia, cuando llega tarde, ya no es justicia. Solo pedimos que se actúe en derecho, ya que no es posible que una funcionaria de quinto orden pueda destituir a una vicepresidenta.

- En entrevista con EXPRESO, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, dijo que respetarían la decisión de la justicia, pero que igual usted no llegará a Carondelet. ¿Cómo toma sus palabras?

Están armando un golpe de Estado para el 5 de enero de 2025 (inicio de la campaña electoral). Hablan de una vicepresidenta sin funciones, pero eso es falso. La vicepresidenta tiene la función de suplantar al presidente en caso de que él pida licencia. Los que no respetan eso quieren dictadura.

- Sin embargo, se designó a Sariha Moya como vicepresidenta encargada…

Es un delito lo que están haciendo. Como vicepresidenta, le pido al ministro José De La Gasca que reflexione sobre lo que está haciendo, pues está atentando contra la democracia. Y si el presidente no respeta la independencia de poderes y el Estado de Derecho, también está cometiendo un delito.

El presidente, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, Verónica Abad, mantienen una pugna en la que ambos guardan información. Foto: Flickr CNE

El origen de la pugna entre Daniel Noboa y Verónica Abad

- Hemos llegado a este escenario sin entender el origen. ¿Cómo nació el distanciamiento, la pugna, con el presidente Daniel Noboa?

Él incumplió con lo que propusimos, hacer una política diferente. Esto era no pactar con las diferentes bancadas... Se ha hecho todo lo contrario a lo que propusimos.

Le pido al señor ministro José De La Gasca que reflexione en lo que está haciendo, atenta contra la democracia. Verónica Abad Vicepresidenta de Ecuador suspendida

- Es decir, según su respuesta, ¿el problema fueron los acuerdos para elegir a las autoridades de la Asamblea Nacional?

Exacto. Las diferentes comisiones, las más importantes de la Asamblea, se estaban dando a quienes veníamos como oposición.

- No obstante, el exsecretario Félix Wong dijo que el origen de la pugna es que usted habría recibido dinero a nombre del Gobierno. ¿Eso sucedió?

No es verdad. Él (exsecretario Wong) ni siquiera asistió a la comisión legislativa que investigó el tema. Por eso dije que su actitud fue cobarde... Vemos claramente que su patrón es mentir, engañar y generar un linchamiento mediático para cumplir su capricho: que los ecuatorianos crean que la vicepresidenta es el demonio.

Verónica Abad niega acusaciones contra su hijo, Sebastián Barreiro

- A raíz de esta pugna se desencadenaron una serie de hechos, entre ellos la acusación en contra de su hijo Sebastián Barreiro, por supuesta oferta de tráfico de influencias. ¿Usted conocía de los presuntos manejos de su hijo en la Vicepresidencia de la República?

No es verdad. Allanaron la casa de mi hijo y sin prueba alguna lo metieron en la cárcel La Roca. Es el mismo patrón que han usado con la gente que les resulta incómoda.

- También trascendió que su hijo tendría millones de dólares en paraísos fiscales. ¿Cómo pudo haber conseguido esa fortuna?

Eso lo soltó de la nada Janet Hinostroza hace dos meses y luego lo hizo el señor Fabricio Vela. Ahora el señor Rafael Cuesta, usando un medio público, dice que hay 50 pruebas que la Fiscalía le ha dado. ¿Quién es el señor Cuesta como para que la Fiscalía le dé esa información? ¿O es que la Fiscalía es lo mismo que el Ejecutivo?

- ¿Qué harán en este caso?

Mi hijo y su abogado asentaron la denuncia en Fiscalía para pedir el apoyo internacional penal y que se clarifiquen las cuentas, que ni siquiera existen.

- Estos temas se agudizaron cuando se conoció de la revocatoria de su visa. ¿Por qué Estados Unidos no querría que usted pueda viajar allá?

Un día me llegó a mi correo electrónico personal el aviso del Consulado de Estados Unidos de que me retiraban la visa. Punto seguido decía que había una información que les habían enviado y que si la necesito nuevamente estarán listos para atenderme. Nunca más tuve más información al respecto.

La secretaria de Planificación, Sariha Moya, está encargada de la Vicepresidencia. Cortesía

Verónica Abad no descarta buscar la Presidencia de Ecuador

- Estos casos han servido al Gobierno para argumentar la no conveniencia de su presencia en Carondelet. ¿Qué hará si el presidente Daniel Noboa no pide licencia en 2025?

El pueblo ecuatoriano tiene que responder eso. Estoy buscando todas las instancias legales y he hecho un llamado a los entes de control como la Contraloría, la Corte Constitucional y la Asamblea, que es mi juez natural.

- ¿Qué pasará cuando llegue la campaña electoral?

El 5 de enero de 2025 estaremos tomando la posesión junto a la Asamblea Nacional, que ha desconocido este sumario administrativo y ha desconocido a la señora que está dentro de la Vicepresidencia (en referencia a Sariha Moya).

No he dicho nunca que el presidente Noboa no tiene que estar en el poder. Jamás he querido ser presidenta. Verónica Abad Vicepresidenta de Ecuador suspendida

- Sea desde la Vicepresidencia o no, ¿hará campaña para la no reelección de Noboa?

Mi posición siempre será neutral, no soy candidata en este momento.

- Si bien dice que su postura es neutral, los demás candidatos sí se refieren a su caso. ¿Teme que su causa sea utilizada con fines electorales?

Nunca he dicho que él (Daniel Noboa) no deba estar en el poder. Nunca he querido ser la presidenta, porque si hubiera querido, habría participado como candidata. Lo que estoy pidiendo es que el orden constitucional se respete.

¿Y buscaría la Presidencia en algún momento?

Puede ser. Creo que, a fin de cuentas, el poder bien usado es importante para la transformación. Sin poder, no podemos transformar nada.

Mira la entrevista completa con la vicepresidenta suspendida, Verónica Abad

