Elecciones Ecuador 2025: ¿qué función tendrán los suplentes en la Asamblea Nacional?

Confían en sus compañeros. La presencia de una gran cantidad de suplentes no preocupa a las diferentes bancadas legislativas de la Asamblea Nacional, a puertas del arranque de la campaña electoral para los comicios generales de febrero de 2025.

Los 96 asambleístas que buscarán reelegirse deberán, según el Código de la Democracia, solicitar licencia sin sueldo para participar en el periodo de campaña. Ésta arrancará el 5 de enero y terminará el 6 de febrero de 2025, de acuerdo con el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque en la Legislatura pasada los suplentes fueron protagonistas de polémicas, las bancadas de Construye y ADN confían en que sus colegas seguirán el régimen orgánico de sus partidos. Por su parte, los bloques del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) y aliados no respondieron a este Diario.

La presencia de los máximos líderes de los partidos políticos de cara a las elecciones del 2025 ha sido escasa. Correa y Nebot aún apalancan a sus candidatos aunque con menos fuerza que antes.



ADN y Construye confían en que sus suplentes no se descarrilarán

Desde la bancada oficialista, la legisladora Nataly Morillo, quien llegó a la Asamblea Nacional de la mano de Construye y ahora buscará reelegirse con ADN, afirma que dentro de las filas de su bloque no habrá cambio alguno. Asimismo, recuerda que la principalización de los suplentes será apenas de un mes durante la campaña.

“Hay que entender que entramos en una etapa electoral que durará un mes, un tiempo importante para que el país conozca las opciones políticas (para las elecciones de 2025)”, dice y señala que, tal vez con un ritmo de trabajo diferente, la Asamblea Nacional seguirá funcionando sin mayor novedad.

Sin embargo, desde el bloque de Construye, el asambleísta Camilo Salinas, quien también buscará reelegirse en las elecciones de febrero de 2025, advierte que “todo puede pasar” durante el mes que los suplentes tomarán la posta, aunque asegura que su bancada no será parte de esas novedades.

“Se pueden aprobar leyes a favor del gobierno (de Daniel Noboa) o a su vez otorgar alguna impunidad a favor de la RC5 (correísmo)”, analiza. Tampoco descarta que, como sucedió en la Legislatura anterior, incluso haya hasta camisetazos durante la principalización de los asambleístas suplentes.

La presidenta de la Asamblea Viviana Veloz pidió a los legisladores candidatos que presenten su licencia sin sueldo hasta el 28 de diciembre de 2024. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Hay suplentes "antagónicos" a sus bloques, dice exasambleísta

Aunque son escenarios que no descarta, Salinas dice que la única directriz que la bancada de Construye ha adelantado a sus suplentes es que “actúen a favor del país”. No obstante, el exasambleísta y ex segundo vicepresidente de la Asamblea Darwin Pereira señala que los antecedentes son otros.

Según Pereira, la experiencia indica que hay un alto porcentaje de asambleístas suplentes con “relaciones antagónicas” con sus respectivos asambleístas principales y que, en tal virtud, esta Legislatura no sería la excepción. Aunque adelanta que hay una característica diferente en esta ocasión.

A diferencia de los casos que recuerda Pereira, en especial el de los asambleístas suplentes socialcristianos que se cambiaron de bando, en esta ocasión será solo durante la campaña electoral, por lo que “muy difícilmente les dará tiempo para sacar adelante una ley o algún tipo de fiscalización con fuerza”.

Morillo coincide con Pereira y sostiene que durante la ausencia de los asambleístas principales, sus suplentes “tratarán temas muy puntuales, precisamente por la falta de tiempo”, y que su presencia no tendría mayor impacto en la Asamblea.

Sin embargo, al igual que Salinas, hace hincapié en que “en la bancada de ADN no habrá ningún cisma” y que, como bancada oficialista, están “enfocados en resolver los problemas del país, que son muchos, no en generar nuevos”.

