Jonathan Parra: “El Legislativo le dio todas las facilidades al Gobierno”

Fue funcionario público en el correísmo. Desde el 2017 hasta el 2021 fue asambleísta suplente por Alianza PAIS (AP). Además, candidato a alcalde de Guayaquil en el 2023, por Mover. Daniel Noboa llegó a la Presidencia con ese movimiento, que surgió de AP, junto al PID.

Dice ser más académico que político. Aunque comenta que ha estado en ese mundo desde que ganó la presidencia del consejo estudiantil. Constantemente suele mencionar que viene de la Portete y Leonidas Plaza, en Guayaquil, y que sigue comiendo en el mercado Gran Colombia, donde su familia vende carne.

- ¿Cuál es su balance de la gestión de la Asamblea?

- En este corto período el balance es positivo. Hemos trabajado en más de 30 leyes en temas relacionados con la seguridad, el empleo y la salud; no ha faltado la fiscalización. Pese a las críticas, deben admitir que no ha sido un Legislativo preocupado por inventar el Día de la Nutella.

- A diario se observan videos que registran secuestros y sicariatos. ¿Qué tan efectiva ha sido la ley para enfrentar el conflicto armado interno, que permitió subir el IVA al 15 %?

- Nuestro verdadero enemigo es el narcoterrorismo. La clase política debe entender que no es tiempo de persecución y odio, sino de trabajar unidos. Como lo he dicho, están matando a niños, profesores, doctores, mujeres honestas, políticos y candidatos. La Asamblea cumplió con su papel, hizo lo correcto al aprobar los proyectos económicos urgentes para darle todas las herramientas y facilidades al Gobierno.

- ¿Qué rescata de las leyes aprobadas en materia de seguridad y qué falta?

- Soy constitucionalista, prometí trabajar en una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, así se puede poner mano dura al delincuente. Le dimos una guía ‘masticadita’ al juez, para evitar la prostitución de las garantías jurisdiccionales y el habeas corpus. Un delincuente iba a la cárcel y le entregaban dos por uno: salchipapas y un habeas corpus. En enero presentaré una reforma para proteger a los buenos servidores judiciales. No sirve tener a policías como Robocops, cuando el sistema judicial decide que (los criminales) se queden en la calle a delinquir. Tenemos que ponerle atención a la justicia.

- Un cuestionamiento recurrente a la actual Asamblea es la falta de preparación. ¿Qué opina al respecto?

- Primero, mi madre y mi abuela me enseñaron que no se debe faltar a la palabra empeñada. Segundo, puede ser que a un político requiera ser académico, pero más que nada no debe olvidarse de la calle. Viven en una burbuja, no saben cuánto cuesta el litro de leche, un bolón en el mercado y no en el lugar más caro, en donde lo compran por 6 dólares.

- Muchos de sus colegas le ponen más atención al TikTok que a la calle.

- No me verá en ninguna payasada ni politiquería, insultos ni ataques en redes. Nos pagan un sueldo de hasta 4.750 dólares para ser asambleístas, ministros, alcaldes y prefectos, mientras hay familias sin dinero ni para un pavipollo en Navidad. Pueden pagar a influencers y tener muchos ‘me gusta’, pero no conectan.

- El Ejecutivo pasó al Registro Oficial la Ley Antipillos. ¿Ya no hace falta la Asamblea?

- Así mañana lleguen al poder Noboa, Luisa González o Leonidas Iza, siempre va a ser necesario un Poder Legislativo, como contrapeso a los otros poderes, empezando por el Ejecutivo. Eso les enseño a mis estudiantes en la universidad. El Parlamento es el primer poder del Estado, representa todas las voces. Tampoco podemos hacer lo que nos da la gana, ni el presidente de la Corte Constitucional. Hay que apegarse a este librito que quieren pisotear: la Constitución.

- ¿Cuál es el mea culpa de la Asamblea?

- Creo que hubo ocasiones en las que se ha detenido un poco en las peleas políticas. Esto ha afectado y ha desgastado a la Presidencia de la República, a la Asamblea y a todo el sistema. Los medios pueden hacer mucho al buscar la verdad.

