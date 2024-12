El asambleísta Jorge Peñafiel advierte de juicio político para Mario Godoy

La denuncia hecha por la jueza Nubia Vera, quien aseguró haber recibido presiones de parte del presidente del Consejo de la Judicatura, para que fallara en contra de la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad, trae cola.

Consejo de la Judicatura se pronuncia sobre denuncia de Nubia Vera contra Mario Godoy Leer más

Desde la Asamblea Nacional, el legislador Jorge Peñafiel, anunció un juicio político para Mario Godoy, presidente de la Judicatura. “Construye llevará a juicio político a Mario Godoy y espera el apoyo de las distintas bancadas del legislativo. Las declaraciones de la jueza Nubia Vera son de extrema gravedad. Anuncio que interpelaré al Presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por actuar como apéndice de Daniel Noboa presionando a jueces y fiscales para perseguir a sus adversarios políticos y personales”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

🏛️ | #GestiónInstitucional



El presidente del @CJudicaturaEc, @MarioGodoyEc, junto al director Provincial del @CJPichincha, @HenryGaiborF, realizaron un recorrido por la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia.



Esta visita tuvo como objetivo verificar la calidad de… pic.twitter.com/sAYHNEH2Au — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) December 17, 2024

La denuncia de la jueza dice que ha sido amenazada

Vera, al terminar su fallo con el que levantó la suspensión de Abad de su cargo, alertó que el martes 17 de diciembre recibió la visita de Godoy, del director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, y el asesor, Jorge Carrión. "Amenazándome que me van a destituir si es que yo fallo contrario, es decir que en esa acción de protección yo no tenía que considerar la Constitución, Las leyes, los tratados internacionales, sino favorecer el capricho de negar esta acción de protección (...) Ya se me están accionando sumarios administrativos, que han hecho poner quejas y que sin darme el derecho a la defensa ya están sorteadas en la Corte Provincial (de Pichincha) para declararme error inexcusable", dijo la jueza.

RELACIONADAS Ivonne Núñez reacciona a fallo en favor de la vicepresidenta Verónica Abad

“Parece que no han aprendido nada del caso Metastasis, Purga y Plaga. Los hechos denunciados carcomen la independencia judicial, la división de poderes y los principios democráticos que rigen el Ecuador. La Fiscalía Ecuador debería iniciar investigaciones por obstrucción de la Justicia”, agregó Peñafiel.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!