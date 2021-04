Elecciones Ecuador 2021: “Estoy aquí porque todo pesa, todo voto cuenta”

Los adultos mayores fueron los primeros en sufragar. En Azuay, Chimborazo, Loja, Manabí... En esta segunda vuelta electoral coincidió que salieron a las calles con todas las medidas de bioseguridad para ejercer su derecho al voto.

“Quizás era mejor y más seguro quedarse en casa. Sin embargo, si queremos un cambio, todos los votos cuentan. Los votos pesan”, señaló Ramiro Meléndez, cuencano de 89 años.

En esta ciudad, desde las 06:00, a cada uno de los recintos electorales fueron llegando votantes de más de 65 años, para quienes el voto es facultativo. “Aún somos útiles”, agregó también Luis Calle, mientras era acompañado por uno de sus hijos al recinto de la Unidad Educativa Teresa Valsé. “Tengo derecho a elegir el destino político del país”, sostuvo Calle, luciendo un cachucha de color gris y una mascarilla blanca.

Juan, quien solicitó no se publicara su apellido, fue otro de los adultos mayores con igual sentimiento. Él, acompañado por una asistente del Consejo Nacional Electoral de la Delegación del Azuay (CNE-A), llegó para sufragar al recinto de la Unidad Educativa Corazón de María. “Soy un luchador viviente y nadie me negará mi derecho a elegir y ser parte de la democracia el país”, precisó. Además, aseguró que había tomado las medidas de bioseguridad. Consignar el sufragio le tomó apenas dos minutos, tiempo similar al utilizado por el resto de electores para quienes es obligatorio el voto.

Cuenca. Algunos adultos mayores acudieron solos a votar y personal del CNE los guio hasta el sitio donde lo harían. Jaime Marín

En prácticamente los 270 recintos que hay en Azuay, donde están empadronados 618.406 electores, se colocaron cintas plásticas para dividir las zonas de ingreso y de salida de los votantes. Ahí se ubicó personal del Consejo Nacional Electoral con botellas de alcohol y gel para la desinfección de las manos de quienes ingresaban y quienes salían. Las miradas sobre todo se centraron en los votantes de más edad.

En Manabí, el ambiente electoral que se vivió fue similar. En esa provincia, la jornada estuvo marcada por singulares y llamativas historias. Una de ellas tuvo como protagonista a Isidoro Alfonso Muñoz Murillo, de 97 años, quien pese a no estar obligado a sufragar, apoyado con muletas y experimentando molestias corporales típicas de la edad se acercó a la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral del balneario de San Clemente, en el cantón Sucre, para ejercer su derecho.

Don Isidoro, como lo conocen en esta zona pesquera, llegó solo hasta el sitio, en medio de la admiración de otros ciudadanos que evidenciaban las ganas de votar y elegir a un nuevo presidente. “Queremos aportar con un mejor país, nuestro voto es importante”, expresaba el nonagenario mientras daba vueltas. A pesar de que le decían que pase a sufragar, Don Isidoro jocosamente decía que “apuro no tenía” y que lo haría “más tardecito”.

En Cuenca se tomaron en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Jaime Marín

En Manta, Osvaldo Robles y Maricruz Cedeño, ambos de más de 85 años de edad, también fueron acompañados de sus familiares para cumplir con el mismo objetivo. “Hoy más que nunca quiero votar, porque al país le urge un cambio. Todo está mal. En mis casi nueve décadas, es la primera vez que veo al país tan de cabeza: mal, sin plata y repleto de corruptos”, opinó Cedeño.

En Loja, en donde en la primera vuelta electoral se reportaron atrasos y aglomeraciones en varios recintos, esta vez no hubo quejas. Diana Hernández, de 70 años, madrugó para evitar las aglomeraciones. Y votó en no más de diez minutos, cuando en la jornada anterior lo hizo en dos horas.

David Loaiza, uno de los sufragantes, destacó que en esta ocasión el proceso se llevó a cabo de forma ordenada.

“Creo que todos respetaron y se acoplaron al protocolo, por lo mal que está nuestra provincia. La pandemia nos ha dejado afectados, adoloridos y sin amigos y familia. Si estamos aquí es porque rogamos por un cambio. Sobre todo en la salud”, manifestó Josefina Roldán, habitante de la ciudad, quien llegó acompañada de sus padres, adultos mayores.

En Manabí hubo votantes que no sabían donde sufragar. Alejandro Giler

Si bien en estas provincias no hubo mayores problemas, sí se registraron confusiones al momento de acudir a los recintos.

En la parroquia Charapotó (Manabí), por ejemplo fue evidente la desorientación por parte de varios ciudadanos que no conocían la junta donde debían sufragar. “No voté en la primera vuelta porque estuve aislada. Ahora acudí al recinto en el que he votado toda la vida, pero por sorpresa aparezco en otro, en uno del que no he oído hablar en toda mi vida”, se quejó Bernardina Ponce. AG-FI-JM

Montecristi La Unidad Educativa 23 de Octubre de Montecristi (Manabí) estuvo en los ojos de la crítica en la primera vuelta electoral. Allí ciudadanos protagonizaron aglomeraciones y empujones, que dejaron a varias personas golpeadas. Ese panorama quedó en el olvido. En esta nueva jornada se evidenció orden y tranquilidad. La ciudadanía colaboró y respetó las medidas.

Los controles, hasta en caballos

En Ambato, a fin de evitar los amontonamientos de las elecciones pasadas, la policía se ayudó de los caballos.

El coronel Richard Karolis, jefe de la subzona de Tungurahua, detalló que en varios recintos de la provincia se hicieron operativos con la policía de la recientemente inaugurada Unidad de Equitación y Remonta, cuyos agentes se instalaron en los exteriores de los recintos de mayor concentración de personas, en las vías y los restaurantes.

En al menos cuatro provincias, hubo controles de este tipo. Yadira Illescas

En Pastaza, Chimborazo y Cotopaxi, los recorridos a caballo también permitieron controlar la venta informal fuera de los sitios de votación.

Giovanny Lozada, agente de Control Municipal de Ambato, explicó que tuvieron más trabajo que en la primera vuelta, ya que hubo más informales en las vías.

“Con los caballos hemos podido acceder a más sitios. Fue necesario para evitar amontonamientos y contagios”, aclaró. YIE