Silencios, evasivas, ambigüedades y posturas. Los aspirantes a llegar a Carondelet demostraron, en una semana, sobre qué temas están dispuestos a hablar con frontalidad y sobre aquellos en los que prefieren no ahondar, para no abandonar el libreto de la campaña electoral.

EXPRESO hizo el ejercicio consultando a los candidatos respecto a asuntos que les pueden resultar incómodos o se salen del discurso que buscan posicionar, pero que también son de importancia para un segmento importante de la población que busca respuestas.

Sobre la decisión del juez Luis Rivera de dictar sobreseimiento para 18 personas en el caso de posible peculado por la compra de siete helicópteros Dhruv, tres de los ocho inscritos rechazaron el dictamen; dos dijeron no meterse en las decisiones judiciales y tres simplemente guardaron silencio en un tema que, sin duda, es polémico y por el que los familiares de los fallecidos, por los desperfectos de los aparatos, piden justicia.

A la pregunta sobre los mecanismos para combatir la corrupción que opera en el sistema de salud pública del país les fue mejor: seis de los ochos aspirantes se animaron a responder, aunque es notorio que no existe una ruta clara sobre un tema que no es nuevo y asfixia a los pacientes.

Hay un asunto que inevitablemente deberá ser abordado por los binomios presidenciales, porque es parte de los comicios del 20 de agosto: la consulta popular sobre el cese de la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní.

Los ocho fueron puestos a prueba: dos dijeron abiertamente estar a favor de dejar el petróleo el tierra; dos más dijeron que no es el momento de dejar de recibir esos recursos; tres fueron ambiguos en sus respuestas y una decidió no responder (ver gráfico).

En donde hay más unanimidad, aunque no claridad, fue cuando se les preguntó sobre la dolarización: siete de los ocho dicen que hay que “fortalecerla” y mantenerla. Calificaron como “irresponsables” las expresiones del expresidente Rafael Correa que ha hablado de la necesidad de tener una moneda propia. Precisamente, la candidata correísta, Luisa González, mantuvo silencio en esta pregunta, al igual que en las otras tres.

La académica y analista política Katalina Barreiro considera que es mejor que los candidatos no se pronuncien sobre decisiones judiciales, independientemente de que gusten o no, porque de esa manera dan una muestra de que creen y respetan la independencia de los poderes.

Sin embargo, en lo que se refiere a los temas acuciantes para los ciudadanos como la inseguridad, la salud, la economía cree que los aspirantes a presidente siempre deben tener una respuesta que contenga propuestas de fondo y no únicamente un discurso para salir del paso.

El analista Alfredo Espinosa señaló que se entiende que los candidatos no manejen a profundidad todos los temas, pero le preocupa que tampoco tengan líneas básicas sobre aquellos que son importantes para el país. Dice que el mayor problema que ve es que los aspirantes se están quedando en aspectos específicos, pero están dejando de ver los asuntos transversales.

La papeleta sigue inconclusa

La posibilidad de que la campaña electoral se adelante para el 4 de julio, cada vez más lejana. La impugnación del correísmo a la candidatura de Xavier Hervas ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tomaría varios días en ser resuelta.

Eso hace que la lista definitiva de binomios presidenciales todavía no esté en firme y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) no pueda modificar el calendario para acelerar la etapa proselitista, tal como habían quedado con los partidos políticos, siempre que no haya objeciones.

El consejero electoral, José Cabrera, informó ayer que de inmediato se envió al TCE el expediente de la objeción a Hervas para que exista un fallo lo antes posible.