Dhruv: tibieza, dureza y silencio de los candidatos frente al fallo

La resolución del juez Luis Rivera quien sobreseyó a los 18 procesados por posible peculado en el caso de los siete helicópteros Dhruv sigue con mucha tela que cortar.

No solo los familiares del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quien fue asesinado en diciembre de 2010 en el contexto de sus denuncias de posibles irregularidades en la compra de las aeronaves, su abogado Ramiro Román y otros actores reaccionaron molestos con el fallo.

EXPRESO consultó a los ocho postulantes a la presidencia que terciarán en las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto, sus posturas sobre este caso. Seis presidenciales hicieron un alto en su agenda y respondieron. Cuatro evidenciaron su inconformidad con la resolución emitida por el juez nacional. Y dos se refirieron levemente al tema.

Al postulante por la alianza Claro que se Puede, listas 2-17-20 Yaku Pérez le provocó tristeza la decisión del juez Rivera. “Si los helicópteros estarían funcionando bien no habría sentido de protestar contra el sobreseimiento, si no habría personas que fallecieron en los accidentes. Por eso decía Einstein la justicia de los hombres es la risotada de los dioses”, reaccionó.

Ofreció que no meterá las manos en la justicia pero pedirá una consulta popular para que el pueblo se manifieste. Cree que debe haber una depuración completa en la justicia, la Fiscalía, la Policía, en las FF. AA., en la UAFE.

Otto Sonnenholzner de Actuemos señala que, después de tantos años le quedan lamentablemente más dudas que certezas. Dice que los procesos judiciales están para hacer que la verdad brille, que la transparencia triunfe y que sobre todo haya justicia.

El candidato de la alianza Gente Buena- Construye, Fernando Villavicencio, considera que “hay jueces de bolsillo, que están directamente vinculados a esta estructura”. Recordó que el nombre de Rivera aparece en un documento que habría sido entregado por la testigo protegida de la Fiscalía en el caso que investiga a dos vocales del Consejo de la Judicatura por presunto tráfico de influencias.

En la transcripción de la grabación que reposa en el expediente del caso se mencionaba a Rivera como parte de un tribunal penal que iba también a revisar el caso Sobornos. Añade que la figura y el nombre de Rivera aparecen en varios procesos vinculados a sentenciados del correísmo. Se refiere a la anulación de la sentencia en el caso Singue en el que uno de los sentenciados por posible peculado fue el exvicepresidente Jorge Glas. Rivera fue el ponente del fallo.

Xavier Hervas del Movimiento RETO, lista 33 no está de acuerdo en opinar en temas de justicia porque eso sería politizarla. “Necesitamos mostrarnos entre nosotros los ecuatorianos que sí se puede respetar el estado de derecho, y que de hecho se lo debe respetar para que tengamos verdadera paz”, manifestó.

Añadió que él no es abogado para emitir criterio legal. Mencionó que como ecuatoriano quisiera que los políticos (aunque sean abogados) se abstengan de opinar sobre justicia por el mismo hecho de ser políticos.

Un criterio similar emitió Bolívar Armijos del Movimiento Amigo, lista 16. Considera que los jueces y fiscales tienen que hacer su trabajo. Prefirió no opinar sobre un tema en el que los jueces resuelven en derecho.

Pero reiteró que si los fiscales no acusan o no hay pruebas contundentes Armijos no es la persona indicada para juzgar. Invitó a respetar la independencia de funciones, pero dejó claro que se debe llegar a la verdad.

Por otro lado, intentamos comunicarnos- en varias ocasiones- con Topic y Noboa, pero no obtuvimos respuesta. Algo parecido ocurrió con Luisa González; su equipo no estaba claro con la persona encargada de conversar con los medios y no obtuvimos respuesta hasta el cierre de esta edición.