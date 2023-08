Aunque la campaña para los candidatos a asambleístas provinciales no ha iniciado oficialmente, muchos ya hace recorridos.

Rostros conocidos y otros no tanto, pero con su recorrido. Diez agrupaciones políticas, en alianza o en solitario, presentaron candidatos a asambleístas por la circunscripción 1 centro norte de Pichincha. Dos de las que encabezan las listas fueron parte de la Asamblea Nacional disuelta.

Para algunos, esta elección podría marcar un ‘resurgir’. Cinthya Puga es la primera en la lista de Centro Democrático. Hasta inicios de febrero era parte de un proceso penal (del que fue sobreseída) por supuesta asociación ilícita en el que aún está procesado Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda.

Alguien que ha estado algo alejada de la política, pero, al parecer, también del Servicio de Rentas Internas (SRI), en donde no registra pago del Impuesto a la Renta desde 2012, es la ex primera dama Ximena Bohórquez, que regresa encabezando la lista de Sociedad Patriótica. Su esposo, Lucio Gutiérrez, quiere ser asambleísta nacional.

El correísmo, convencido de que sus legisladores hicieron un gran papel en el pasado reciente, no se esforzó mucho en buscar nuevos cuadros y volvió a postular a Marcela Holguín, quien en el período legislativo terminado anticipadamente por el presidente Guillermo Lasso llegó a ser primera vicepresidenta.

Sus aliados en la Asamblea Nacional del Partido Social Cristiano (PSC) siguieron el mismo camino y apuestan por la reelección de Marjorie Chávez, quien fue parte del Comité de Ética hasta el 17 de mayo que se cerró la Función Legislativa.

La exconcejala y exvicealcaldesa de Quito, Brith Vaca, no se quiera alejar de los procedimientos parlamentarios y ahora buscará una curul en la Asamblea, pero ya no de la mano del extinto Compromiso Social, exaliado del correísmo, sino del movimiento Amigo, que ha visto pasar por sus filas una variedad de ideologías y actores políticos.

La alianza Actuemos ubicó al director nacional del movimiento Avanza, Javier Orti, como candidato en el centro norte de la provincia. Pese a sus problemas internos y aunque parecía que no tendría representantes, Pachakutik logró la inscripción de Ángel Bustamante. Obligado o no, el brazo político del movimiento indígena no repite un solo nombre de los que fueron parte de la Asamblea hasta hace casi tres meses.

Las caras relativamente nuevas son las de Inés Alarcón, de la alianza ADN; Álex Remache, de Claro que se Puede, y Jorge Peñafiel, del movimiento Construye. Las mujeres son mayoría a la hora de encabezar listas en esta circunscripción.

Extraña la ausencia de candidatos por Izquierda Democrática (ID) que, contrario a 2021, cuando tuvieron cinco asambleístas por Pichincha, en esta ocasión no tendrán ninguno por las pugnas internas en esa agrupación política que no han sido superadas.

En esta radiografía hecha por EXPRESO, el sistema de causas del Consejo de la Judicatura arroja que la mayoría registra procesos judiciales, muchos de los cuales tienen que ver con acciones de protección, llamados a confesiones judiciales de años pasados, entre otros temas.