Elecciones 2025: Claudia Ormaza es la precandidata de Centro Democrático

Jimmy Jairala anunció a las 13:45 de este martes 27 de agosto de 2024 que Claudia Gema Ormaza Loor será la precandidata presidencial de Centro Democrático, en reemplazo de José Serrano.

El exprefecto del Guayas aseguró que la postulante aceptará su designación a las 14:30 de este martes, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito.

El nombre de Ormaza se plantea horas después de que Serrano anunciara su desistimiento a participar en las próximas elecciones auspiciado por Centro Democrático (CD).

Según el exprefecto del Guayas, el exministro de Rafael Correa tomó esa decisión porque "solicitó al Gobierno garantías por su seguridad puesto que había alertas muy graves y pidió que la aceptación de su candidatura sea en otro sitio, pero no fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno tampoco garantizó la protección a su llegada".

En un video, el exfuncionario correísta señaló que se apartaba y no participará en los comicios porque "las condiciones de seguridad en el país son inaceptables y no puedo exponer a mi familia". También asegura que ha recibido "amenazas directas y claras y he sido advertido de que si regreso a Ecuador, se activarán falsos positivos para detenerme bajo pretextos fabricados", según escribió en una carta enviada a Eustorgio Tandazo, director del movimiento.

Centro Democrático analizaba dos alternativas que concluyeron en la designación de Ormaza. "La primera es poner nuestro binomio propio y la segunda opción sigue siendo, y siempre ha sido, la del acuerdo del centro hacia la izquierda aunque puedo decir que no solo nos han buscado esas organizaciones, sino otras también" , señaló el periodista.

CLAUDIA GEMA ORMAZA LOOR , manabita de 37 años, sera la precandidata a la Presidencia por @cendemocratico.

Ingeniera Comercial, experta en Seguridad, Inteligencia, Cotrainteligencia, Ciberseguridad, ciberguerra y ciberdefensa, aporta una perspectiva técnica innovadora para…

Jairala negó que él sea la opción que podría participar como presidenciable, pues fue nominado como el primer candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático.

¿Quién es Claudia Ormaza?

Claudia Ormaza es una ingeniera comercial manabita de 37 años de edad. La nueva postulante de Centro Democrático es experta en seguridad, ciberseguridad y ciberdefensa.

La postulante será una precandidata que "aporta una perspectiva técnica innovadora para enfrentar los retos del país. Cuenta con trayectoria en protección de datos y estrategias de seguridad y se compromete a trabajar por los mas vulnerables y por aquellos que han sido olvidados por las luchas políticas innecesarias", manifestó Jairala en redes sociales".

Crítica al CNE

Jairala contó que hasta la noche de ayer, 26 de agosto, él y Serrano realizaron gestiones en el CNE y el Ministerio de Gobierno para "pedir que se garantice su seguridad (del precandidato) por alertas de que podría darse atentado en el Consejo".

Incluso se habría planteado que la Función Electoral "tomara la firma (de Serrano) en otro lugar con presencia de delegado del CNE, que reglamentariamente es factible", pero la propuesta no fue aceptada.

Allí criticó al CNE, que este martes confirmó que Daniel Noboa ya aceptó su precandidatura durante la convención del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), realizada el 9 de agosto en el Hotel Marriot, en Quito.

"Vemos que lo que se negó sí era posible porque la presidente de la República se le recogió la firma de la aceptación en el hotel, el día que aceptaron la candidatura. No entendemos por qué la diferencia con nuestro candidato", cuestionó Jairala.

El CNE se pronunció al respecto y dijo que "José Serrano solicitó aceptar su nominación en un Consulado del Ecuador en el exterior, lo que no está establecido en la normativa electoral".

Esta información sobre la aceptación de precandidaturas es FALSA.



En el caso de Daniel Noboa, su precandidatura se aceptó durante la Convención Nacional de ADN del 9 de agosto, bajo la supervisión del CNE.



Por otro lado, José Serrano solicitó aceptar su nominación en un…

