José Serrano declina su candidatura presidencial: estas son las razones

Serrano declaró que no será "carne de cañón" para un nuevo magnicidio

José Serrano ha anunciado su decisión de declinar su precandidatura presidencial por el movimiento Centro Democrático para las elecciones de 2025, debido a la falta de garantías de seguridad. En un video publicado en la red social X, el exministro del Interior explicó los motivos de su decisión.

Elecciones 2025: José Serrano pide protección policial al Gobierno de Daniel Noboa Leer más

Serrano mencionó que el principal factor fue el alto nivel de inseguridad al que él y su familia están expuestos: “Las condiciones de seguridad en el país son inaceptables, y no puedo exponer a mi familia a un escenario donde las instituciones están completamente corrompidas y el narcotráfico ha penetrado en el Estado por completo”, indicó en el audiovisual.

RELACIONADAS Centro Democrático proclamó a José Serrano como su candidato presidencial

Asimismo, en una carta dirigida a Eustorgio Tandazo, director del Centro Democrático, Serrano hizo énfasis en que las actuales condiciones de seguridad en el país impiden una campaña política normal: "He recibido amenazas directas y claras, y he sido advertido de que si regreso a Ecuador, se activarán falsos positivos para detenerme bajo pretextos fabricados. El gobierno actual y sus instituciones han mostrado una complicidad alarmante con el crimen organizado, y no puedo exponerme”.

Sobre mi pre candidatura a la Presidencia de la República del Ecuador



Ecuador no solo está bajo una guerra interna, sino está bajo el control de un Gobierno, de una Justicia y de unos Vocales del Concejo Nacional Electoral que representan la impunidad y la persecución en su… pic.twitter.com/leCp0D5fdr — José Serrano Salgado (@ppsesa) August 27, 2024

UN ATENTADO PLANEADO

Serrano, quien se desempeñó como ministro del Interior en el gobierno de Correa entre 2006 y 2011, agregó que no será "carne de cañón" para un nuevo magnicidio, señalando que posee información relevante sobre amenazas en su contra. En el video de aproximadamente cinco minutos, explicó que solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptar su candidatura en otro lugar, debido a que cuenta con información sobre una amenaza de atentado con armas largas y granadas a su llegada a Quito.

Sin embargo, añadió Serrano, su petición fue rechazada por el CNE: "Los señores del Consejo Nacional Electoral recibieron la disposición del presidente de no aceptar mi petición".

El exministro del interior también criticó el panorama electoral actual: “No seré parte de esta burla electoral, donde ya 17 binomios muestran a las claras que el Ecuador que buscan los políticos es el del odio, la división y donde priman las agendas personales.”

¿Quién es José Serrano?

José Serrano tiene el sello del correísmo en su perfil profesional. Se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa entre 2006 y 2011. Posteriormente, fue legislador y presidente de la Asamblea Nacional durante el mandato de Lenín Moreno, hasta su destitución en 2018. Abogado de profesión, Serrano se destacó como defensor de derechos humanos, lo que lo introdujo a la vida pública a través del exfiscal Galo Chiriboga.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.