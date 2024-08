Elecciones 2025: Centro Democrático analizará opciones ante decisión de Serrano

“Estamos en este momento inscribiendo a los candidatos nacionales a la Asamblea y al Parlamento Andino por Centro Democrático. Y recién hoy (martes 27 de agosto de 2024), José Serrano nos notificó sobre la declinación de su candidatura”, dijo Jimmy Jairala a EXPRESO.

Además, Jimmy Jairala adelantó que, después de este proceso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), tendrán una reunión del Consejo Ejecutivo de Centro Democrático para tomar una decisión. En las próximas horas anunciarán novedades, aunque no se han cerrado a las alianzas.

“Hemos denunciado al CNE y a la Presidencia del Ecuador sobre las amenazas recibidas, sin ninguna respuesta de las autoridades”.

Jimmy Jairala confirma que no será candidato presidencial

Jairala respondió que está totalmente descartado que él asuma la candidatura presidencial. Él terciará por una curul en la Asamblea Nacional.

De forma sorpresiva, este martes 27 de agosto de 2024, José Serrano anunció de manera oficial que declina su candidatura a la Presidencia de la República para evitar poner en riesgo su vida y la de sus familiares.

Amenazas y falta de garantías afectan la campaña presidencial en Ecuador

A través de una carta dirigida a Eustorgio Tandazo, director de Centro Democrático, Serrano señala que ha tomado la difícil pero necesaria decisión de declinar su candidatura presidencial, luego de una profunda reflexión y evaluación de las circunstancias actuales, que pondrían en peligro a sus seres queridos y a él mismo.

“He llegado a la conclusión de que no es posible seguir adelante sin poner en grave riesgo mi vida y la de mis seres queridos. Las condiciones de seguridad en nuestro país no permiten una campaña política normal. He recibido amenazas directas y claras, y he sido advertido de que, si regreso a Ecuador, se activarán ‘falsos positivos’ para detenerme bajo pretextos fabricados”.

En la anterior campaña presidencial, Fernando Villavicencio, uno de los candidatos, fue asesinado. Todavía no se han identificado a los autores intelectuales del crimen. Su hija, Amanda Villavicencio, ha denunciado que no les han permitido conocer detalles de la investigación, a la que han puesto un doble candado, inclusive.

“El gobierno actual y sus instituciones han mostrado una complicidad alarmante con el crimen organizado, y no puedo exponerme a esta situación”, dijo Serrano.

Consultada al respecto, la politóloga Selene López comentó: “Tengo dos hipótesis: o el crimen organizado o procesos de judicialización de la política que obligan a que tome esa decisión. En Ecuador no hay garantías para que exista un proceso electoral limpio y competitivo, y esto es un ejemplo”.

Santiago Cahuasqui, politólogo, dijo que la declinación de la candidatura del exministro del Interior de la Revolución Ciudadana los beneficia a ellos, ya que era un perfil alto para ese movimiento. Otra figura que no deja de ser incómoda para el correísmo es la de Carlos Rabascall, de la Izquierda Democrática, quien fue binomio de Andrés Arauz en 2021.

“Esta declinación evita un posible movimiento de la base electoral del correísmo hacia candidaturas identificadas con la RC por su trayectoria previa junto a Rafael Correa, directamente”.

