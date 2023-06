Elecciones 2023: los presidenciables, en la balanza electoral

En la línea de partida con virtudes y defectos. La papeleta electoral para las elecciones presidenciales del 20 de agosto próximo está prácticamente definida, salvo casos puntuales que deben ser corregidos y los candidatos listos para mostrar su mejor cara en la corta, pero intensa, campaña electoral oficial.

EXPRESO consultó a especialistas para que analicen las ventajas y desventajas con las que arrancan los candidatos al momento que empiezan a activarse en territorio.

Yaku Pérez

La apuesta de la alianza entre Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí, Yaku Pérez, vuelve a postularse a unas elecciones presidenciales para intentar replicar el fenómeno que provocó en 2021, cuando quedó en tercer lugar, tras una breve pugna por el segundo puesto con Guillermo Lasso.

Este antecedente, a criterio de la politóloga Arianna Tanca, es positivo porque Pérez demostró su desempeño electoral y develó la evolución de los electores. “Su participación nos mostró que quizá hay algo más en el electorado que se decanta más allá de correísmo versus el anticorreísmo”, sostiene y añade que el perfil de Pérez, de una persona preocupada por los temas medioambientales, logró apelar a un grupo de electores jóvenes y con otro tipo de preocupaciones.

Sin embargo, según el consultor político Camilo Severino, uno de los principales puntos flacos de Pérez es la inactividad que tuvo durante estos dos últimos años del mandato de Lasso.

Mostró la incapacidad de reinventarse después de los resultados de 2021, a pesar de que trató de formar su propia agrupación política (Somos Agua). Esto, según continúa Severino, conllevó a que Pérez no logre consolidarse como la cara política de los movimientos indígenas e, incluso, provocó su división; un escenario que puede generar desconfianza en el electorado que conquistó en 2021, según añade la politóloga Tanca.

Daniel Noboa

El aspirante por la alianza Pueblo, Igualdad y Democracia junto a Mover no es tan nuevo en la política, porque fue parte de la Asamblea Nacional disuelta a la que llegó de la mano de Acción Democrática Nacional (ADN), partido de alcance provincial (Santa Elena) que fue fundado por él mismo.

El binomio de Daniel Noboa es el primero en superar el filtro del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Cortesía

Para la politóloga Sofía Guerrero, ese podría ser un punto a favor de Noboa, que lideró la Comisión de Desarrollo Económico, una de las menos conflictivas del reciente período legislativo. “Ser el primer candidato que aceptó y firmó, sin tanto misterio, su inscripción, proyecta que es una persona decidida”, dijo Guerrero.

Su preparación académica, casi en su totalidad fuera del país, y su trayectoria empresarial, especialmente en la Costa, es otro de los puntos que le jugarían a favor. En contra, en cambio, estaría la fragilidad de la plataforma política que le acompaña y la poca definición ideológica.

Para postularse tuvo que acudir a dos organizaciones de alcance nacional en las que no ha militado y se encuentran en procesos de formación o reorganización. La edad de Noboa, 35 años, puede ser una ventaja, pero también una desventaja en un país en el que se piden caras nuevas, pero a la hora de votar se vuelve al pasado, así como su poca experiencia en administración pública.

La sombra de su padre, Álvaro Noboa, y sus fallidos intentos de llegar a Carondelet, podrían pesar en cierto electorado. Incluso, Álvaro salió a anunciar una nueva candidatura cuando Daniel también lo había hecho, lo que hizo pensar que se daría un mano a mano entre padre e hijo. “No se ha mostrado como un populista, pero tampoco tiene un mensaje político creíble ante los ciudadanos y si eso no mejora, será un error”, considera la politóloga.

Luisa González

La carta del correísmo, Luisa González, es la muestra de que la Revolución Ciudadana quiso evitar riesgos y prefirió apostar por la fidelidad de una de sus militantes. Esta característica, según Severino, es positiva tanto para la tranquilidad del buró político del correísmo como para las intenciones del movimiento de refrescar el mensaje de esperanza.

“Es una imagen fresca que puede comunicar ese mensaje y, además, tiene la capacidad de transmitirle confianza al correísmo”, señala y también destaca que la experiencia de González en política y en la administración pública suma a su perfil.

Por otro lado, aunque puede ser considerado como un aspecto positivo que sea la única mujer en la papeleta electoral y, de ganar, convertirse en la primera mujer electa a la Presidencia de la República, según explica Tanca, también representa un gran riesgo respecto a cómo el electorado procesa su candidatura.

“Me apena decirlo, pero puede haber resistencia en el electorado por aún ser machista y pensar que las mujeres no están para cargos de dirección, como la Presidencia”, continúa y añade que González, como cualquier otro candidato de las organizaciones políticas hegemónicas, cargará la maleta de dudas, críticas y cuestionamientos que la Revolución Ciudadana arrastra; por ejemplo, los varios exfuncionarios del correísmo que han sido procesados por corrupción, algunos de ellos ya con sentencia en firme.

Asimismo, otra de las cargas que deberá llevar González será el antecedente de que un militante del proyecto político, como lo fue el expresidente y exvicepresidente Lenín Moreno, los traicione. La calificación de esta candidatura está en espera por documentación incompleta.

Jan Topic

El prototipo del ‘outsider’. De Jan Topic el país empezó a hablar cuando sonó como posible secretario de Seguridad de este gobierno y de eso han pasado apenas dos meses y días. De pronto, se hizo candidato con el auspicio del Partido Social Cristiano (PSC), Sociedad Patriótica y, a última hora, por Centro Democrático.

Para el consultor y estratega político Alejandro Zavala, el aspirante cumple las tres premisas básicas del outsider: llega en un espacio de tiempo en el que la sociedad y la política está convulsa y la política tradicional desprestigiada; su propuesta es disruptiva, sobre todo en el tema seguridad y se aleja de lo que hablan los políticos tradicionales.

“Apunta a ser un Bukele ecuatoriano y eso gustará sobre todo en provincias de la Costa, donde el tema es gravísimo”. Un tercer punto a su favor, según Zavala, es su nexo con Telconet y la facilidad que eso le daría para acceder a datos de los ecuatorianos, “algo fundamental para la campaña digital usando inteligencia artificial”.

Pero esa relación de ventaja también le puede resultar perjudicial, y seguramente será usada en la campaña, por las actuaciones poco claras de Telconet, empresa de la que era accionista hasta hace poco junto a su padre, en casos de corrupción y la relación con el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción y el tío de este, Ricardo Rivera (+).

“Otra dura misión que tiene es posicionarse en dos meses y veo difícil que pueda llegar a que se lo conozca más allá de las redes sociales, en donde ya se lo ubica, pero Twitter no es el Ecuador".

Lo otro es que siento que tiene una personalidad volátil y corre el riesgo de que si su discurso es demasiado fuerte, puede generar temor en otro sector de la sociedad y para modularlo quizá no le alcance el tiempo”, señaló Zavala.

Otto Sonnenholzner

El consultor y estratega político Gustavo Isch hace una radiografía del candidato de la Alianza SUMA- Avanza. Como ventajas, explica que cuenta con formación en administración y experiencia en el campo empresarial y comercial, lo que le da una visión global de los pros y contras de los procesos de negociación con productores, importadores, exportadores e intermediarios.

Tiene experiencia y visión política, una combinación poderosa, porque la una sin la otra, no sirven de mucho. Haber formado parte del gobierno de Lenín Moreno en los momentos más duros de la pandemia y bajo el ataque permanente del correísmo seguramente lo ha fortalecido.

Para analistas la cercanía de la compañera de fórmula de Sonnenholzner con el correísmo podría causarle contratiempos en campaña. Cortesía

Es buen comunicador, transmite sinceridad y sencillez con la gente y a través de los medios que usa publicitariamente. Es firme, directo, pero no arrogante ni autoritario. Podría jugarle en contra que viene del empresariado exitoso de Guayaquil, con una vida acomodada, conectado con “sus iguales”.

“Una campaña en su contra podría mimetizarlo con la imagen de Guillermo Lasso, quien con credenciales similares resultó ser el peor presidente de la historia, según expresan en redes sociales muchos internautas”, señaló Isch.

La sombra de Moreno pueden opacar su campaña. No sería raro que su renuncia al cargo de vicepresidente se debiese a una evaluación del desgaste que suponía para su imagen. Muchos ven a Sonnenholzner como continuador del intento de “descorreizar” el país.

Pero tendrá que explicar las suspicacias que crecerán cuando se amplifique el dato revelado por Rafael Correa, según el cual Érika Paredes, binomio de Otto, colaboró en su gobierno e incluso le habría pedido una recomendación para ingresar a Harvard.

Bolívar Armijos

La carta del movimiento Amigo, Bolívar Armijos, es una apuesta arriesgada, según destaca el consultor político Camilo Severino, porque pese a su presencia en el “Ecuador profundo”, es un perfil con bajo reconocimiento en el resto del electorado.

“Es alguien que no ha sabido lograr tener mayor injerencia en el escenario político ecuatoriano”, destaca y recuerda que no es un político nuevo ni representa una renovación por haber estado asociado, en gran medida al correísmo, con quien intentó llegar a la Asamblea en 2021.

Sin embargo, lo destacable de Armijos, a criterio de Severino, es que mostró su capacidad de liderazgo y visión durante su presidencia en el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (Conagopare), donde, además, adquirió experiencia política. Asimismo, su vinculación con el correísmo también le podría abrir la posibilidad de conquistar parte de su electorado y que se decante por su perfil.

Sin embargo, a criterio de la politóloga Tanca, el perfil de Armijos es más difícil de valorar por lo alejado que ha estado de la política coyuntural y, según sus antecedentes, su nombre vuelve a sonar solo en época electoral, como ya sucedió en 2021, cuando estuvo en la lista de asambleístas de la entonces coalición de Unión por la Esperanza (UNES).

Además, según continúa Severino, declaraciones recientes de Armijos, que comprometen su vinculación con el correísmo, también lo exponen a ser visto como un perfil inestable en el tablero político.

Fernando Villavicencio

El exasambleísta y expresidente de la Comisión de Fiscalización, apoyado por la organización política Construye, es un perfil que, a criterio de la politóloga Arianna Tanca, roza entre lo positivo u negativo por sus antecedentes tanto políticos como profesionales.

“Villavicencio tuvo un rol activo en la Asamblea Nacional, uno de los que más visibilidad tuvo”, sostiene y explica que gran parte de esa exposición respondió a su lucha contra la corrupción. Asimismo, destaca que el tema que apuntaló desde su curul, el combate a la corrupción, ha sido una lucha que la había asumido desde mucho antes en su práctica profesional.

La candidatura de Villavicencio aún no es calificada en el CNE por falta de algunos requisitos que el aspirante ha dicho que suplirá de inmediato. Gustavo Guamán/ EXPRESO

“Tiene sentido que el centro de su campaña sea ‘desmantelar las mafias’ porque él siempre ha hablado de eso y le da coherencia a su discurso”, continúa. Sin embargo, también señala que, pese a su destacado rol en la Legislatura, su paso por la Asamblea lo puede condenar a tener el rechazo de cierta parte del electorado, “que lo pone en el mismo saco que el resto de asambleístas”.

Por otro lado, a criterio del consultor político Severino, sobre Villavicencio también pesa su vinculación o afinidad con figuras políticas que han sido centro de críticas o han sido descalificadas, como la exministra de Gobierno, María Paula Romo; o el mismo presidente de la República, Guillermo Lasso. Del mismo modo, Severino hace hincapié en que, pese a que la lucha contra las mafias es un discurso congruente con sus acciones, “la fiscalización no es lo mismo que representar la transparencia”.

En ese sentido, también Severino señala que a Villavicencio le puede jugar en contra no tener una agenda que vaya más allá de la lucha contra el correísmo y la corrupción; ya que la preocupación del electorado también incluye, principalmente, a la inseguridad, seguida por el desempleo, salud y educación. La calificación de esta candidatura, al igual que en el caso de Luisa González, está en espera por documentación incompleta.

Xavier Hervas

Esta vez ya no es el outsider ni corre empujado por el peso de la tradición política de la Izquierda Democrática (ID). Sin embargo, para el analista político y articulista Giuseppe Cabrera, esa primera experiencia de 2021 y la actividad pública posterior se convierten en una ventaja para Hervas, que no parte de cero en la memoria de los electores, lo que en una elección tan corta puede marcar pautas.

“Lo otro es que sabe manejarse en medios, tiene discurso, más allá de la profundidad que este pueda tener. Sabe cómo desenvolverse aún en situaciones incómodas”, considera Cabrera, que como última ventaja ubica la imagen de Hervas como agradable, carismática y jovial, independientemente de cómo él sea en su vida privada, y como la de un empresario con relativo éxito en negocios que no están mal vistos entre los ciudadanos como el de la banca.

En la otra orilla, el analista está convencido que el ataque personal que le hizo Lasso, insinuando que era un evasor de impuesto y buscaba beneficios tributarios, le afectará y será su ‘fantasma’ y estará presente en campaña.

“No fue un golpe sencillo el que le asestó el presidente Lasso”. Lo otro que le afecta es ser una suerte de ‘agente libre’. Es decir, no parece que tiene un equipo, evidentemente no tiene partido y, por tanto, legisladores, algo que ya le pasó con la ID, cuando dijo que prácticamente no conocía a quiénes se escogió como asambleístas y eso, en una eventual presidencia, le puede quitar capacidad de gobernabilidad.

“Lo último es que no terminamos de saber quién es Xavier Hervas. Parece una figura camaleónica capaz de adaptar su discurso: en su momento estaba casado y convencido de la idea de la ‘justicia social con libertad’ de la Izquierda Democrática, pero ahora ya no lo puede mencionar y no sabemos con qué vendrá esta propuesta que parece ser más un producto del marketing político”, señaló el especialista. La calificación de esta candidatura está en espera porque fue objetada.

El tiempo para la estrategia apremia

Con una campaña electoral de algo más de una semana, según el cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los aspirantes noveles y los no tan nuevos tienen como reto hacerse conocer por los votantes, pero no solo eso: también que sus propuestas sean aceptadas y calen en la mayoría de la población.

Los especialistas consultados por EXPRESO consideran que los que buscan la Presidencia de la República van a tener que dejar las redes sociales, que es en donde se han concentrado la mayoría de postulantes, o apostar menos por ellas para que les dé el tiempo de recorrer físicamente el país y tener un contacto más cercano con los electores.

Gustavo Isch considera que las dos cosas se deben equilibrar bien, porque son herramientas importantes, pero a la par hacer investigaciones muy serias para determinar en qué sectores de la población y del país su imagen tienen percepciones positivas, pero sobre todo negativas, para reforzar en el menor tiempo posible la campaña electoral.

“También, creo que se puede aprovechar mejor el rol de las candidatas a la presidencia que hasta el momento ha sido sumamente débil y podrían aportar más al binomio y entre los votantes”, señalo Isch.

Otro factor que puede incidir es la postura del candidato o candidata ante la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní, que se llevará a la par de las elecciones generales del 20 de agosto.