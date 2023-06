En el último año, las remesas establecieron un nuevo récord histórico, al registrar más de 4 mil millones de dólares en ingresos, superando el valor del 2021, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

Elecciones 2023: El CNE resolverá los procesos de inscripción con falencias Leer más

La mayoría proviene de ciudadanos ecuatorianos residentes en Norteamérica y Europa. Algunos de ellos muestran su preocupación por el país y por el mal servicio que reciben, pese a ser un músculo económico, a vísperas del proceso electoral.

Para las elecciones anticipadas del 20 de agosto próximo, más de 400 mil ecuatorianos en el exterior podrán votar de manera telemática. En los comicios seccionales de febrero pasado, solo 97.100 compatriotas se habilitaron para sufragar bajo esta modalidad virtual.

En ese contexto, Mauro Cruz, quien dejó el país hace 9 meses y se radicó en España debido a la situación de inseguridad, considera que las elecciones anticipadas es “la vía más objetiva que tiene el país para elegir democráticamente a su mandatario nuevamente”.

Asimismo, Carlos Rivera, quien vive en Francia hace 14 años, dice que las elecciones “no fueron dadas bajo un verdadero contexto legal, sin embargo Ecuador ya no soporta más esta crisis económica y social”, manifiesta y señala que pese a la importancia de los comicios, existen problemas.

TESTIMONIO Los compatriotas señalan un deterioro en los servicios de las embajadas y consulados de Ecuador.

Según señala, existe malestar porque el servicio que se ofrece en los consulados y embajadas no está siendo el óptimo. “Como comunidad que sostiene la dolarización, necesitamos atención digna, contar un verdadero censo, pero sobre todo que podamos participar de forma activa y propositiva para el bien del país, y no solamente siendo meras cifras de remesas”.

Elecciones 2023: Hervas es objetado por presuntos recursos en paraísos fiscales Leer más

Este Diario solicitó un pronunciamiento a la Cancillería, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hay respuesta al requerimiento planteado.

Por su parte, para Daniel Rodas, residente en Nueva Jersey durante más de 25 años, las elecciones anticipadas son el resultado del abandono que ha sufrido el país. “La falta de inversión en lo social y el total olvido de las clases económicamente deprimidas es notoria”, dice.

La comunidad migrante de Estados Unidos representa la mayoría de las remesas enviadas al Ecuador. Suman $ 3.307 millones, lo que equivale a casi el 70 % del valor que los compatriotas envían al país. Además, la nación norteamericana es el principal destino de los ecuatorianos que buscan mejores oportunidades.

Además, destaca que la salud debería ser una política de Estado y de prioridad; y que, en seguridad, “no se deben hacer remiendos”, sino equipar a la Policía para que se conviertan en profesionales respetados”.

El correísmo rompe acuerdo 'tácito' y objeta a un candidato a asambleísta nacional Leer más

Todos los migrantes consultados por este Diario coinciden en que la atención pública en los servicios consulares en el extranjero se ha ralentizado y sienten que sus quejas no tendrán las soluciones que ellos esperan.

Según cuentan, esa experiencia ya la tuvieron en los comicios seccionales de febrero pasado. “El Consejo Nacional Electoral (CNE) no garantiza nada sobre el voto telemático, habiendo sido un fracaso en las elecciones pasadas del 5 de febrero”, sostiene el compatriota Rivera, radicado en Francia.

Asimismo, señala que los compatriotas “necesitamos un debido control, transparencia e información más precisa, considerando también la brecha digital que hay entre la comunidad ecuatoriana en el exterior”.

Las cifras de ausentismo electoral en el exterior es alta (67,34 %), según los datos del Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional realizadas en 2021.

Al ser el voto facultativo, para muchos “los recintos electorales quedan lejos, además que ya tengo más de 20 años viviendo en España, considero que deben votar quienes están allá y no yo, que ya no experimento lo que ellos viven a diario en Ecuador”, señala Jorge Cordero.

Aunque la modalidad de voto telemático habilitado por la autoridad electoral del Ecuador puede representar una oportunidad a aquellos connacionales que, al igual que Jorge, no acuden a votar por las distancias o desinterés en las decisiones políticas ecuatorianas, para otros supone intranquilidad.

“La preocupación es por la organización, ya que cambió a voto telemático y no hay plazos acordes para la capacitación del correcto voto y puede haber fraude electoral”, expresa la ecuatoriana Lorena Ponce, quien vive en Barcelona.

Desde el 7 de junio hasta el día de las elecciones, los ecuatorianos residentes fuera del país pueden inscribirse para votar de manera telemática con su cédula o pasaporte en la página web: voto-telematico.cne.gob.ec/. Sin este paso, no se podrá ejercer el derecho al sufragio el 20 de agosto.

Suben las salidas sin retorno

Cristina Reyes: “No es ser un Bukele criollo, sino de planes responsables” Leer más

Al igual que en 2022, la cantidad de ecuatorianos que salen del país y no regresan está aumentando. Según el Ministerio del Interior, de enero a mayo de 2023, más de 600 mil personas han salido del país y 47.646 compatriotas no han regresado. Este sería el segundo año consecutivo en el que se registra un mayor número de salidas a destinos extranjeros. Durante el mismo período, pero en 2022, un total de 47.244 personas no volvieron. Sin embargo, la cifra cerró con más de 113 mil personas que emigraron.