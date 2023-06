La exprecandidata presidencial en 2021 y también constituyente hace un llamado a la ciudadanía a verificar las verdaderas intenciones de los candidatos participantes en la lid electoral anticipada. Resalta la crisis de liderazgo en Ecuador desde las organizaciones políticas y tiene en la mira su participación en 2025.

- ¿Qué reflexión deja la muerte cruzada y el proceso de elecciones anticipadas?

La pugna que nos llevó el Legislativo y el Ejecutivo no ha solucionado los males del país, por la cual se acusaban y ahora no dicen absolutamente nada al respecto, porque lograron lo que querían: anticipar las elecciones por sus intereses particulares.

- Situación que deja al desnudo la crisis en las organizaciones políticas...

Cada año se entregan recursos al fondo partidista para la formación de cuadros, liderazgo femenino, formación de Juventudes. ¿Dónde está? Es plata botada, lo que nos hace mirar que se necesitan reformas estrictas para que las tiendas políticas dejen de ser cascarones vacíos y pasen a ser centros de pensamientos, centros de formación, gente que le proponga al país agendas nacionales, y no oportunistas políticos y mediáticos.

- En ese orden, ¿qué pasa con el Partido Social Cristiano?

Ya va a ser un año de haberme separado de mi agrupación política por profundas diferencias, y el tiempo me dio la razón de castigar en las urnas a una alcaldesa por sus actos de corrupción y por su comportamiento inapropiado.

- Pero usted fue constituyente y aportó en la actual Carta Magna...

Yo no fui parte de esa mesa de estructura del Estado, yo fui parte de la mesa de Relaciones Internacionales Integración Latinoamericana. La figura se aplicó y lo que ha creado es inestabilidad, y ahora tratan de asaltar el poder, supuestamente, con elecciones democráticas.

- En la actualidad existe una especie de resignación al proceso luego de la muerte cruzada, pero ¿qué hacer para que no ocurra en el futuro?

¿Que podamos ir a una reforma constitucional en el futuro? Es probable, eso se deberá analizar, pero cuidado con los aventureros y con la gente que piense que llamar una Asamblea Constituyente va a cambiar los males del país; en este momento lo que urge es un plan integral de seguridad, liderazgo y voluntad política, con la solidaridad suficiente para plantear un modelo económico empático, hay que invertir en educación, en salud y atender las emergencias de la naturaleza.

- ¿El presidente, de los 16 meses, cumplirá lo que promete?

Será un gobierno de transición y, por supuesto, invito a la gente a discernir bien al votar, debe ver que tenga objetivos claros y realizables. Esto no se trata de mostrarse como un Bukele criollo, sino de una propuesta responsable de inversión, capacitación, depuración y cooperación internacional, eso como primer objetivo, y luego una Secretaría de Riesgos que realmente funcione y que pueda generar planes de prevención, atención y mitigación, porque somos un país de altos riesgos naturales.

Hay candidatos que ya hablan de consulta popular si no hay avances con Asamblea...

Hay que sacarle las banderas rojas a los partidos y candidatos que empiecen a proponer en función de sus intereses.

Hay que sacar las banderas rojas a los partidos políticos o a los candidatos que empiecen a proponerle al país cosas en función de sus intereses, esos que quieren volver, esos pastores que creen que esto es una secta, una religión; esto es política, se trata de planes de gobierno, plantearle al país una Asamblea Constituyente para cambiar los períodos presidenciales para poner la reelección indefinida, para indultos, es una locura, es insano. Algo que no podemos permitir.

- ¿Por qué no se candidatizó para la Presidencia?

Yo sí soy una persona que se toma esto con mucha responsabilidad. Bueno, tuve muchas propuestas, entiendo que la situación así precipitada hace que uno no tenga mucho tiempo para tomar decisiones y he agradecido las propuestas que he recibido, entre esas la de Yaku Pérez Guartambel. Yo preferí no aceptar y más bien esperar a construir para el 2025.

- ¿Y en dos años irá a las elecciones generales con organización política propia?

Es muy difícil en el tiempo que queda hacer una organización política, recoger firmas, la depuración, lo que esto significa en el Consejo Nacional Electoral y también para no contradecirme en esto de los partidos de alquiler. Yo creo que la decisión más importante que tomaré en los próximos meses será la vinculación a una organización política. No lo descarto en un futuro, pero hay otras cosas que hacer.