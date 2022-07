Cristina Reyes, quien cumple funciones de parlamentaria andina, ha cuestionado frontalmente la gestión de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. En particular, los señalamientos se han dirigido a varias contrataciones que se han realizado desde el Cabildo porteño.

Reyes, quien se desafilió del Partido Social Cristiano (PSC) semanas atrás por diferencias irreconciliables, denunció este martes 26 de julio una campaña sucia para desprestigiarla y que también ha tenido como objetivo a sus familiares.

"No se puede tapar el sol con un dedo. Luego de pronunciarme del manejo indebido y de los presuntos actos de corrupción en el Municipio de Guayaquil, un pútrido troll center y sus canes han salido con demenciales historias inventadas sobre mis seres queridos. Los autores está acostumbrados a este tipo de campaña sucia, similar al entorno nauseabundo en el que viven y de donde jamás podrán salir. Inventan inescrupulosamente historias de mis seres queridos porque saben que de mí no pueden hablar absolutamente nada malo. Jamás he estado vinculada a algún acto de corrupción, por eso puedo levantar la voz y denunciar lo que otros callan, y que ciertas autoridades de control alcahuetean", comentó la exasambleísta del PSC, quien sonaba para correr por la Prefectura del Guayas, en un video colgado en su cuenta de Tik Tok.

Ella consideró que "es inadmisible que a la fecha no se haya investigado lo públicamente denunciado por la prensa ecuatoriana": "Sepan que yo no rehuyo a ninguna lucha, jamás doy la espalda y sabré enfrentarlos uno a uno, porque quienes tienen rabo de paja y están impregnados de corrupción serán fácilmente consumidos por la opinión ciudadana, ya que la judicial no actúa todavía".

En la parte media del video, la parlamentaria andina abordó el tema de una potencial candidatura a la Alcaldía de Guayaquil.

"Todavía no he decidido mi participación a la Alcaldía de Guayaquil. Solamente la posibilidad (de candidatizarse) los pone tan nerviosos y preocupados, ya que saben que las encuestas me favorecen. Saben que los guayaquileños no queremos más corrupción ni fantochadas", comentó.

En la parte final, Reyes insistió en recriminar los ataques a su familia: "Saquen ustedes sus conclusiones y verán que para quienes la familia no vale nada, o es un juego o algo decorativo para aparentar en redes sociales. No les importa dañar a quien sea con tal de lograr sus objetivos. La familia es sagrada. Mi esposa dista mucho de ser como aquel figureti y arrimado que maneja ese troll center, que vive inmerso entre cortinas de denso humo. Las personas de moral frágil caen por el odio que se tienen así mismas, al ver cómo traicionaron todo lo que antes creían. Las historias construidas con base en mentiras se derrumban con facilidad y quienes aplauden sus estupideces y ridiculeses lo harán en su caída. La verdad siempre triunfará y está del lado de solo quien la defiende".