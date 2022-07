Antes de que la relación se volviera tóxica, la parlamentaria andina Cristina Reyes se desafilió del Partido Social Cristiano (PSC). “Quiero tener mayor libertad para sentar mis posiciones”, dice desde su despacho, frente al parque La Carolina, en Quito. Ahora, su lente objetivo apunta al sillón de la Alcaldía de Guayaquil, pero aún nada está dicho. Y, sin tapujos, cuestiona, critica y se ríe durante la entrevista con EXPRESO, en la que además confiesa sus aspiraciones.

¿Hubo un quiebre con PSC?

Me fui en los mejores términos... Yo hago un símil con las relaciones amorosas matrimoniales o de noviazgo, que cuando se terminan, o cuando la mujer la termina, no es el día que anuncian la decisión. Esto ya fue meditado mucho tiempo atrás (...) A mí siempre me han considerado como la rebelde del partido, siempre: ‘Agárrenla que va sin frenos’, y bueno, eso me halagaba…

¿Se hizo a un lado antes de que la relación se hiciera tóxica?.

(Risas) Bueno, qué terrible tener una relación tóxica. No estamos en la vida para eso. Mi relación nunca fue tóxica, fue siempre con diferencias, porque incluso en una misma organización política no todos tienen que pensar igual.

¿Irreconciliable?

A veces dicen: ‘La separación por diferencias es irreconciliable’. Hay cosas que se pueden conciliar en la vida, pero en este caso creo que ya eran diferencias que me distanciaban de continuar en el PSC, al que insisto, le guardo gratitud por las buenas causas…

¿Las diferencias eran con alguien en específico?

No. Esto no se trata exclusivamente de personas, aunque obviamente sí puedo señalar y cuestionar actitudes, comportamientos, gestión, y lo he dicho públicamente de la Alcaldía de Guayaquil.

¿De Cynthia Viteri?

A veces ella lleva el debate a eso: a cómo se viste, o si se casa o no se casa, eso a la gente no le interesa y no deberíamos opinar de aquello, sino que no se puede tapar el sol con un dedo. Los hechos de corrupción que están ocurriendo en Guayaquil…

¿Por qué no habló de estos “hechos de corrupción” en su momento cuando era parte del PSC?

En su momento advertí, al ser una compañera y cuando me consultaban, que ella debía dar una explicación. Que la justicia debía investigar, que nadie tiene ninguna corona como para no ser investigada, procesada y demás. Esa fue mi posición al momento. Y bueno, quizás con alguna consideración, comprenda que era una compañera del partido, donde al menos uno tiene el beneficio de la duda.

La Alcaldía no es algo que he buscado, pero claro que sería un altísimo honor servir a mi ciudad.



¿Se viene la Alcaldía de Guayaquil?

No es algo que lo he buscado. No es algo que estaba entre mis planes, claro que sería un altísimo honor siempre servir a la ciudad que a uno lo vio nacer, a nuestro país (…) Algunas organizaciones políticas me han buscado… pero nada está decidido, sé que tengo a muchos y a muchas nerviosos y nerviosas.

¿Puede ser este un escalón a la presidencia del Ecuador?

Mira, no estaba planificado. No está decidido. Es una posibilidad; sin embargo, yo creo que el Ecuador está listo y debemos esforzarnos mucho más para trabajar por un proyecto nacional que esté liderado por una mujer.

Cristina Reyes lleva 14 años en la política. Archivo

Reyes inició su vida política en el PSC como concejala de Guayaquil, cargo desde el que cumplió también funciones como representante del Concejo de Guayaquil ante la Prefectura del Guayas.

¿Nicolás Lapentti Carrión como prefecto del Guayas?

Me he reunido con varias personas, con Nicolás Lapentti, con Andrés Gushmer, que también es un candidato que intenta construir una plataforma. Ellos y otras agrupaciones, me reservo sus nombres porque esto está aún en conversaciones, quisieran que yo sea la candidata a la Alcaldía en una gran alianza.

Un momento difícil para asumir ese cargo, sobre todo, por la inseguridad.

Este es un problema estructural que hay que afrontarlo con liderazgo, con unidad, siento que hay demasiada desarticulación entre las instituciones, si bien el Gobierno Central tiene la competencia (…) siento también que hemos llegado a un momento en el que los municipios no pueden desentenderse.

El Concejo ha guardado silencio sobre irregularidades y es vergonzoso, no puede seguir pasando.



¿Qué piensa del silencio del Concejo sobre irregularidades publicadas por EXPRESO?

No hay que guardar silencio. Si hay actos de corrupción, el Concejo está también para eso, para fiscalizar. Han guardado silencio y eso es vergonzoso, eso no puede seguir pasando.

¿Y qué opina sobre la caravana de ‘seguridad’ que llegó a Quito con Viteri?

Una parafernalia insufrible. Probablemente va a ser muy duro lo que voy a decir, pero la señora Cynthia Viteri me causaba admiración en algún momento, no queda absolutamente nada qué admirar.

Cristina Reyes lleva 14 años en la política, dijo. Y en los últimos ha sido un rostro potente del PSC.

¿Pensó en llegar a la Prefectura del Guayas?

En su momento fue una aspiración. Lo miraba como una oportunidad… Yo no me he probado todavía, espero hacerlo, y espero hacerlo bien, de forma correcta, a mí jamás podrán señalarme de ningún acto de corrupción en mi paso por la función pública, pensaba que podría ser una plataforma administrativa interesante para poder trabajar. (…) Yo salí del partido de todas maneras por todas las razones que he expuesto, mucho antes de que se haga la interna de selección de esta candidatura.

Sobre Susana González...

No tengo ni amistad ni contacto (con Susana González), ha sido una colega, una compañera dentro del partido, que llega a la Prefectura por una situación trágica (...) Le deseo mucha suerte en la contienda, ojo, que se comprenda que no hubo nunca ninguna pelea respecto a la candidatura a la Prefectura del Guayas, pero como que también la gran obra emblemática del dragado de un islote, no lo digo yo sino expertos e incluso politécnicos, no es la solución para los problemas de inundaciones y los problemas que tienen la cuenca del río Guayas, es un parche nada más.

¿Si Cynthia Viteri le invita como pana a un cafecito, iría?

Nos tomamos ya cafecitos en la Asamblea Nacional. Pero esos cafecitos fueron con otra persona, con la de ahora no lo sé.

La parlamentaria respondió con una palabra lo primero que se le venía a la mente:

Ecuador: sueño.

Asamblea Nacional: manicomio.

Municipio: desorden.

Lasso: Presidente.

Matrimonio: compromiso para toda la vida.