Cerca de las 19:00, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se pronunció sobre la investigación de Diario EXPRESO, titulada El próspero círculo que rodea a Cynthia Viteri, publicada este lunes 11 de julio, que revela los contratos de servicios a empresas relacionadas con Juan Carlos Vásconez, quien fue su asesor de campaña en 2019 y actual esposo. Esos procesos fueron adjudicados por instituciones bajo administraciones socialcristianas, por un total de $ 873 mil, en 2019 y 2020.

Su respuesta, que consta de cuatro puntos la posteó en su cuenta de Instagram. La titula: A diario Expreso se le quema el rabo de paja.

En el primer punto, la alcaldesa califica de mentiras los datos de la publicación.

"Frente a las mentiras de expreso está una realidad clara y es que las empresas mencionadas en el artículo publicado este 11 de julio, no mantienen actualmente ninguna relación contractual, ni laboral con el Municipio de Guayaquil".

No obstante, los datos de la publicación se encuentran soportados en documentos y se buscó la contrastación del caso con los actores mencionados en el tema periodístico. En el reportaje no se asegura en ninguna parte que dichas empresas mantienen actualmente una relación contractual con el Cabildo. Como se ha estilado en la gestión de Viteri, se ignoraron los pedidos de entrevistas de este y otros temas. Por ejemplo, desde abril pasado, este Diario ha solicitado la información completa de las adquisiciones de kits de alimentos que ha entregado el Cabildo, con ayuda incluso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El requerimiento no ha sido completado hasta la fecha.

En el segundo punto, la funcionaria, que busca la reelección en las elecciones del 2023, destaca el trabajo de las empresas que ganaron los contratos. Makiacontenidos, donde Vásconez tiene participaciones, e Infotags, que ya no registra al publicista como accionista, "se han especializado en el campo de la comunicación durante años, lo que les ha permitido brindar sus servicios a empresas públicas y privadas".

En el tercer punto, Viteri insiste en defender las compañías que ganaron los contratos: "No se aclara que los contratos que estas empresas tuvieron con el Municipio de guayaquil se deben a la experiencia en el campo de la comunicación, por ende la Dirección correspondiente luego de los concursos respectivos, los contrató en el 2019. Actualmente, esos contratos ya no están vigentes. Y esto lo conoce EXPRESO porque llevan publicando la misma "noticia" todos los años.

En relación a este punto, este Diario buscó la contrastación de la información con anticipación. Por ejemplo, se quería consultar a Andrea González, la directora de Comunicación, por qué contrataba a un proveedor que tenía un vínculo previo con la máxima autoridad de la institución contratante: Vásconez fue el asesor de campaña de Viteri, hoy su cónyuge. González llegó al Cabildo porteño luego de tener un cargo similar en la administración de Mauricio Rodas, en Quito.

La investigación El próspero círculo que rodea a Cynthia Viteri recoge la información de contratos adjudicados en 2019, pero también otros procesos del 2020. Particularmente, en este último año, el Municipio de Guayaquil volvió a contratar a Makiacontenidos. La investigación abrió el foco a otras instituciones para encontrar patrones, como la coincidencia de que las entidades contratantes son administradas por gestiones relacionadas con el socialcristianismo o cercanas al Cabildo porteño. Eso se mantuvo de forma opaca hasta hoy.

En los procesos contractuales del 2019 que alude la funcionaria municipal, que habrían incluido un concurso, registran la presentación de una sola oferta, según los documentos que constan en el portal de Compras Públicas.

En el punto final de la respuesta de la alcaldesa, que alude el apartado del reportaje en el que se detallan los cargos asumidos por sus hijas en instituciones municipales, ella dice que cada uno de sus hijos desarrolla su vida profesional de manera particular, sin interferencia alguna en el Municipio de Guayaquil. "El pecado de ellos, según EXPRESO, es tener como madre a Cynthia Viteri. Ninguno de los hijos de la Alcaldesa trabajan en el Municipio o entidades conexas desde que ella asumió este cargo, cosa que también lo saben a la perfección porque es información publica". Esas afirmaciones no constan en el reportaje.

La alcaldesa agrega una conclusión en la que destaca la "transparencia" del Cabildo. "Es un referente nacional de transparencia, catalogado así por entidades públicas y organizaciones especializadas en la lucha contra la corrupción. Contrario a lo que ocurre con quien dirige diario expreso, cuyo hijo Gabriel Martínez sí esta relacionado públicamente en actos de corrupción, cuando fue ministro de Transporte del Gobierno del expresidente Lenín Moreno. Además, el involucrado en estos actos es amigo íntimo del ex gobernador Pedro Pablo Duart, del mismo gobierno, también mencionado en el mismo caso y que coincidentemente quiere ser Alcalde de Guayaquil"

"Así queda descubierto cómo su Diario es utilizado para campañas de desprestigio y ataques mafiosos contra la alcaldesa Cynthia Viteri como parte de la campaña electoral anticipada".