En cada proceso electoral, la participación activa de los ciudadanos es esencial para mantener la salud de la democracia. Sin embargo, hay ocasiones en las que asistir a las urnas puede resultar complicado o incluso imposible para algunos.

¿Cuáles son las consecuencias de no votar? ¿Y qué sucede si no alcanzas a emitir tu voto en un día electoral? ¿Hay alguna forma de justificar la ausencia? A continuación, te explicamos los tres tipos de sanciones que existen:

Las multas monetarias son una de las sanciones más comunes para los no votantes.



Los ciudadanos que no votan pueden enfrentar restricciones en la tramitación de documentos y servicios gubernamentales.



También puede resultar en una inhabilitación temporal para acceder a cargos públicos o ejercer ciertas funciones en el sector público.

¿CÓMO JUSTIFICAR QUE NO PUDE IR A VOTAR?

La justificación es el único requisito para evitar el pago de la multa y obtener el certificado correspondiente.

De acuerdo con el artículo 292 del Código de la Democracia, no incurren en faltas y no deben pagar la multa:

Quienes no pueden votar por mandato legal. Quienes no pudieren votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobados con el certificado de un facultativo médico del Sistema Nacional de Salud Público o Privado. Quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en el día de las elecciones o hasta ocho días antes. Quienes, en el día de las elecciones, se ausenten o lleguen al país, así como aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional, pudiendo comprobarlo con el pasaporte. Quienes por tener voto facultativo, no están a obligados a votar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 numeral 2 de la Constitución de la República.

Los ciudadanos que no hayan votado tienen la opción de solicitar un certificado de votación provisional a través de la página web del CNE, accediendo a los servicios en línea, sin necesidad de pagar la multa correspondiente.

TIPOS DE MULTAS PARA LOS ELECTORES

Multa por no votar: Esta es una de las multas más conocidas y se aplica a aquellos ciudadanos que no emiten su voto en las elecciones. Para el año 2023, el valor de esta multa es de $45, equivalente al 10% de un Salario Básico Unificado (SBU).

Multa por no asistir a capacitaciones del CNE: Si has sido designado como miembro de una Junta Receptora del Voto y no asistes a las capacitaciones obligatorias del CNE, podrías enfrentar una multa de $45, también correspondiente al 10% del SBU.

Multa por no cumplir como miembro de la Junta Receptora del Voto: En el caso de no cumplir con tus responsabilidades como miembro de la Junta Receptora del Voto, la sanción es de $67,5, que representa el 15% del SBU

Multa por abandonar funciones como miembro de la Junta Receptora del Voto: Esta es una de las multas más gravosas y puede variar significativamente. Las sanciones oscilan entre $4.500 y $9.000, es decir, entre 10 y 20 Salarios Básicos Unificados (SBU), dependiendo de la gravedad del abandono de funciones.