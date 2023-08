En el contexto de las próximas elecciones, es fundamental recordar que no cumplir con las obligaciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) va más allá de las multas tradicionales asociadas a no votar o no participar como miembro de mesa.

Mantener una deuda con el CNE puede desencadenar una serie de consecuencias legales y restricciones que afectan tanto a la esfera pública como a la privada de los ciudadanos.

A menudo se subestima la importancia del certificado de votación más allá de su función electoral. Este documento adquiere relevancia en una amplia gama de trámites y actividades, tanto gubernamentales como privados.

📣 ATENCIÓN ‼️ #3CosasQueDebesSaber sobre la capacitación a los Miembros de Juntas Receptoras del Voto. Recuerda que la participación es obligatoria ⬇️#EleccionesAnticipadas2023Ec pic.twitter.com/cusJyXwd0Y — José Cabrera Zurita (@jr_cabreraz) August 8, 2023

TIPOS DE MULTAS PARA LOS ELECTORES

Multa por no votar: Esta es una de las multas más conocidas y se aplica a aquellos ciudadanos que no emiten su voto en las elecciones. Para el año 2023, el valor de esta multa es de $45, equivalente al 10% de un Salario Básico Unificado (SBU).

Multa por no asistir a capacitaciones del CNE: Si has sido designado como miembro de una Junta Receptora del Voto y no asistes a las capacitaciones obligatorias del CNE, podrías enfrentar una multa de $45, también correspondiente al 10% del SBU.

Multa por no cumplir como miembro de la Junta Receptora del Voto: En el caso de no cumplir con tus responsabilidades como miembro de la Junta Receptora del Voto, la sanción es de $67,5, que representa el 15% del SBU.

Multa por abandonar funciones como miembro de la Junta Receptora del Voto: Esta es una de las multas más gravosas y puede variar significativamente. Las sanciones oscilan entre $4.500 y $9.000, es decir, entre 10 y 20 Salarios Básicos Unificados (SBU), dependiendo de la gravedad del abandono de funciones.

¿Conoces si debes estar en mesa?🗳️ Consúltalo facilito con tu número de cédula en nuestra web: https://t.co/7jydYZoM65 y haz historia.



✍️🇪🇨Asiste el domingo 20 de agosto, día de las #EleccionesAnticipadas2023Ec, y participa de esta fiesta democrática.#EcuadorCuentaContigo pic.twitter.com/aTycGpug61 — cnegobec (@cnegobec) August 10, 2023

¿QUÉ OTRAS SANCIONES EXISTEN?

Tener deudas con el Estado puede resultar en limitaciones al momento de realizar trámites y acceder a servicios públicos. Esto puede afectar la obtención de pasaportes, licencias de conducir, registros públicos y otros procesos administrativos.

Además de las multas establecidas por el CNE, los ciudadanos que no cumplan con sus deberes electorales podrían enfrentar la suspensión temporal de ciertos derechos y prerrogativas. Estas suspensiones pueden variar en su alcance y duración, y podrían afectar aspectos como la posibilidad de postularse para cargos públicos o ejercer funciones específicas en el ámbito electoral.

El incumplimiento grave de las obligaciones electorales puede conllevar la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un período determinado.

Aquellos ciudadanos o empresas que estén en mora con el Estado pueden enfrentar restricciones en su capacidad para celebrar contratos con el Estado.

Las entidades gubernamentales como el CNE, tienen la facultad de emprender acciones legales para recuperar las deudas pendientes. Así inician un proceso de coactivar para recuperar los montos adeudados. Esta medida puede implicar la incautación de bienes o la congelación de cuentas bancarias, con el propósito de asegurar el cumplimiento del pago de las obligaciones.

¡No faltes a mesa! Tu participación fortalece la democracia en estas #EleccionesAnticipadas2023Ec.



🗳️Recuerda que si no asistes deberás cancelar una multa. ¡Ponte pilas!



Asiste el domingo 20 de agosto y forma parte de esta fiesta democrática.#EcuadorCuentaContigo ✅ pic.twitter.com/VErdy5uf80 — cnegobec (@cnegobec) August 4, 2023

¿CÓMO CONSULTAR LAS MULTAS?

Para averiguar si tienes multas pendientes con el CNE y proceder al pago, sigue estos pasos:

Ingresa a este sitio web. Ingresa tu número de cédula. Completa el captcha de seguridad. Verifica si tienes multas registradas.

Para saldar la multa por no votar u otras sanciones emitidas por el CNE, es necesario acudir en persona a las oficinas de las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral. Solamente tendrás que llevar contigo tu cédula de identidad o pasaporte y realizar el pago correspondiente de la multa.

Es aconsejable llevar efectivo contigo para realizar la transacción de manera adecuada.

