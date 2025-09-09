El prefecto de Chimborazo es sancionado por infracción electoral: ¿De qué se trata?

El prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, fue denunciado por una infracción electoral muy grave

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó al prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, por una infracción electoral grave tipificada en el Código de la Democracia.

Tayupanda fue denunciado en febrero de 2025 por Juan Sebastián Cuvi Navas. El prefecto de Chimborazo era acusado de haber inducido al voto en las elecciones generales de 2025.

De acuerdo con la denuncia, el prefecto Tayupanda habría participado en varios actos públicos en los que promocionó la candidatura de César Robles a la Asamblea Nacional por la Izquierda Democrática.

La sanción contra el prefecto de Chimborazo

Tras analizar el caso, el juez electoral Richard González resolvió la responsabilidad del prefecto Hermel Tayupanda de cometer una infracción electoral grave.

El magistrado González, además, impuso una sanción de suspensión de derechos de participación por tres meses, de acuerdo al Código de la Democracia.

No obstante, al ser sentencia de primera instancia, el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, aún podría presentar un recurso de apelación al fallo.

