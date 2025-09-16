Ecuador vincula a Hamás y Hezbollah con grupos armados internos: esto se sabe

El Centro Nacional de Inteligencia advierte sobre la posible presencia e influencia de estas organizaciones en el país

Daniel Noboa se ordena al Centro Nacional de Inteligencia analizar el nivel de incidencia de estos grupos en el país.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo No. 128 en el que se reconoce oficialmente a las organizaciones Hamás, Hezbollah (también conocidas como Hezbolá o Hizbulá) y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como grupos terroristas de crimen organizado con presunta injerencia en el país.

La decisión se sustenta en informes del Centro Nacional de Inteligencia que advierten sobre la posible presencia e influencia de estas organizaciones en territorio ecuatoriano, así como en su vinculación con grupos armados organizados locales. El decreto también cita precedentes internacionales, como la designación de estas entidades como terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El documento señala que Ecuador atraviesa un conflicto armado interno, lo que ha llevado al gobierno a reforzar medidas de seguridad y a identificar amenazas transnacionales que podrían estar colaborando con estructuras delictivas nacionales.

Daniel Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia analizar el nivel de incidencia

En ese contexto, se ordena al Centro Nacional de Inteligencia analizar el nivel de incidencia de estos grupos en el país y categorizarlos según corresponda, en coordinación con agencias internacionales.

Además, el decreto deroga el Decreto Ejecutivo No. 118, suscrito el 10 de septiembre de 2025, y establece que la nueva disposición entra en vigencia desde su firma, realizada en la ciudad de Latacunga el 15 de septiembre.

Hamás, es una organización política y paramilitar palestina de ideología islamista sunita. Fue fundada en 1987 durante la Primera Intifada como una escisión de los Hermanos Musulmanes, y desde entonces ha desempeñado un papel central en el conflicto palestino-israelí.

