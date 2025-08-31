Gaza: un portavoz de Hamás abatido y un asedio desafiado

Israel confirma la muerte del vocero del grupo islamista. Una escuadrilla solidaria zarpa para romper el bloqueo humanitario

La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza-

La guerra en la Franja de Gaza exhibió este domingo sus múltiples y crudos frentes.

Mientras Israel celebraba un golpe estratégico con la eliminación de una de las figuras más visibles de Hamás, una movilización civil internacional zarpaba desde Europa para desafiar directamente el bloqueo que asfixia al enclave palestino, donde los bombardeos no cesan y la cifra de muertos por ataques y hambre sigue en aumento.

Israel asegura haber asesinado a portavoz de Hamás. CORTESÍA

Operación israelí

El día comenzó con la confirmación de una victoria militar para Israel. El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció a través de sus redes sociales el asesinato de Abu Obeida, el enigmático portavoz del brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam. Obeida, cuyo rostro siempre cubierto por una kufiya (pañuelo palestino) se convirtió en un símbolo de la resistencia islamista, fue abatido en un bombardeo ejecutado el sábado en el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

“El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubeida, fue eliminado”, sentenció Katz, quien felicitó al Ejército y al Shin Bet, la agencia de inteligencia interior, por la “ejecución perfecta”. Horas antes, el propio primer ministro, Benjamín Netanyahu, había adelantado que Obeida era el objetivo del ataque.

La muerte del portavoz se suma a una lista de bajas de alto perfil en la cúpula de Hamás durante el último año.

Pero mientras en Jerusalén se medían los réditos militares de la operación, en el puerto de Barcelona, España, se gestaba una respuesta de otra naturaleza. Unos veinte barcos de la “Global Sumud Flotilla” zarparon con el objetivo de romper el cerco israelí. La palabra árabe sumud significa firmeza y perseverancia, un nombre que los organizadores prometen honrar.

La activista clímatica y social sueca Greta Thunberg es parte de laa flotilla Global Sumud. EFE

“Creemos que romperemos el asedio”, proclamó Thiago Ávila, miembro de la organización, ante unas 5.000 personas que despidieron a la misión. Entre los 300 activistas a bordo se encuentran figuras de renombre como la sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Thunberg calificó la iniciativa como “el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí” y apeló a la “resistencia” ciudadana ante el “fracaso” de los gobiernos frente al “genocidio”. Advirtió que si Israel bloquea la flotilla, “el plan B es volver siendo aún más”. En la misión, que cuenta con el apoyo de actores como Susan Sarandon y Liam Cunningham, también viaja ayuda humanitaria.

La urgencia que impulsa a esta flotilla se refleja en las cifras que llegan desde el interior de la Franja. La agencia de noticias palestina Wafa informó que al menos 66 palestinos han muerto en lo que va de domingo por ataques israelíes. De ellos, 33 fueron alcanzados “directamente” mientras intentaban conseguir comida, un dato que evidencia la desesperación de la población.

Esta jornada sangrienta sigue a la del sábado, cuando otras 85 personas fueron asesinadas. Con esto, el número total de víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva israelí supera las 63.000, según el Ministerio de Sanidad gazatí. A esta cifra se suma una tragedia silenciosa: 332 gazatíes, de los cuales 124 eran niños, han muerto por hambre y desnutrición, una consecuencia directa del bloqueo casi total a la entrada de ayuda que controla Israel.

