Ecuador registra 11 muertos y 18 heridos en accidentes de tránsito en menos de un día

Al menos 11 muertos y 18 heridos dejaron cuatro accidentes de tránsito en menos de 24 horas en Ecuador

IMAGEN REFERENCIAL. Múltiples accidentes de tránsito se registraron en Ecuador en menos de 24 horas.

Al menos 11 personas fallecieron y otras 18 resultaron heridas en cuatro accidentes de tránsito ocurridos en menos de 24 horas en Ecuador, según reportes preliminares de los servicios de emergencia del país.

Accidente en Chimborazo: autobús cayó a un barranco y dejó nueve fallecidos

El primer y más grave accidente se produjo la tarde del miércoles 27 de agosto en la provincia andina del Chimborazo, cuando la caída de un autobús a un barranco provocó la muerte de nueve personas y dejó 15 heridos, informó la Fiscalía.

Te invitamos a leer | Tráiler impacta un viaducto en la vía a la costa y provoca fuerte congestión

Los otros tres siniestros, ocurridos durante la jornada de este jueves, se produjeron en la provincia andina de Pichincha, donde se ubica la ciudad de Quito, capital del país.

Volcamiento de bus en Vicente Maldonado dejó un muerto y diez heridos

El primero de ellos ocurrió en torno a las 3:00 hora local (8:00 GMT) en Vicente Maldonado, en el noroeste de la provincia, cuando un autobús interprovincial volcó en la carretera, provocando la muerte de una persona y dejando otras diez heridas, las que fueron derivadas a centros sanitarios para ser atendidas.

Choque entre un auto y una moto deja dos personas heridas en el norte de Quito Leer más

El segundo se produjo por la colisión entre un vehículo pesado y un automóvil en el sur de la provincia. El incidente, ocurrido a las 5:30 hora local (10:30 GMT), no dejó víctimas mortales pero sí tres personas heridas.

RELACIONADAS Choque de un bus y un camión en la Panamericana Norte deja seis heridos

Por último, un autobús y un camión colisionaron a las 8:35 de la mañana (13:35 GMT) a escasos 25 kilómetros de la ciudad de Quito. Una persona falleció y otras cinco resultaron heridas en ese accidente.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!