Accidente de tránsito Quito
El conductor del camión quedó atrapado tras el fuerte impacto con el bus.Foto: cortesía / CBQ

Choque de un bus y un camión en la Panamericana Norte deja seis heridos

El choque ocurrió en la vía Guayllabamba-Tabacundo, a la altura del ingreso al Parque Jerusalem

Dos accidentes de tránsito se registraron la mañana de este 28 de agosto de 2025 en la Panmericana Norte y Sur, dejando al menos seis personas heridas y varias atrapadas en los vehículos involucrados.

El primer siniestro ocurrió en la Panamericana Norte, en la vía Guayllabamba-Tabacundo, a la altura del ingreso al Parque Jerusalem. Según la información preliminar, un bus y un camión colisionaron, dejando un saldo de seis personas heridas. 

Equipos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención médica y ejecutar labores de rescate.

Debido al impacto, el conductor del camión quedó atrapado. Un enquipo especializado del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) realiza labores para liberar al ocupante de un vehículo.

Impacto de un camión y un auto

Más temprano, otro siniestro fue reportado al ECU 911 Quito. La alerta ingresó a las 05:37, esta vez en la Panamericana Sur, en el sector de Machachi, cantón Mejía, en sentido sur-norte. En este caso, el choque involucró a un camión y un automóvil.

La emergencia fue atendida por unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Mejía (CBM), el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y personal de Panavial. Las entidades informaron que varias personas quedaron atrapadas dentro del vehículo de carga.

Hasta el momento, no se reportaron fallecidos, mientras que el número de heridos en este segundo incidente aún está por confirmarse.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a circular con precaución, especialmente en horas de la madrugada y en vías de alto tránsito como las Panamericanas Norte y Sur. 

Recordaron que el respeto a los límites de velocidad y las normas de tránsito es fundamental para evitar tragedias.

