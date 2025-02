¿Cuál es el Ecuador que recibirá el próximo Gobierno?

En el barrio Lourdes, de Cutuglagua, parroquia del cantón Mejía, junto al punto más extremo del sur de Quito, vive Cecilia Arias, de 58 años. En la casa -de una planta y piso de baldosa, una de las pocas sin cerramiento- también habitan sus cuatro hijos, de 30, 28, 23 y 22 años; y cuatro perros. Una vez a la semana comen seco de pollo, usualmente hay sopa de fideo con papas; o arroz con huevo.

Una madre sin empleo

Esta es una de las familias de Ecuador, cuya cabeza de hogar no cuenta con un empleo adecuado. A Cecilia, oriunda de Bucay, le dijeron que podía laborar en un banco de alimentos, en San Bartolo, por 15 días más. A cambio recibe dos costales de fruta, verdura y embutidos.

Betty Tola, exministra de Inclusión Económica y Social, precisa que el próximo gobernante encontrará un país con un deterioro acelerado de las condiciones materiales en las que se desenvuelve la vida. Eso -subraya- tiene que ver con el empleo. “No hay mejor política social que la de crear fuentes de trabajo”, dice. Y recuerda que uno de cada cuatro está en el subempleo. Solo el 33% tiene una relación laboral estable, con salario básico y afiliación al IESS. La situación de las mujeres es más grave: una de cada cuatro tiene un empleo adecuado.

Hace cinco años, el esposo de Cecilia, guardia de seguridad, falleció. Por lo que sobreviven con 236 dólares del montepío; y lo que reúnen ella y sus hijos. Cecilia solo terminó la primaria. Ansía que la educación ayude a sus chicos a tener una mejor vida. Su tercera hija cursa el segundo semestre de ingeniería en petróleo en la Politécnica Nacional.

Su hijo menor fue convocado como soldado de reserva y podría ascender a cabo. Su hija mayor se graduó de auxiliar de parvularia, un año atrás; trabaja en un call center; gana USD 230, al mes. La segunda empezó el primer semestre de Educación Inicial, en un instituto, con una beca; accedió a un cupo en Latacunga, pero no contaba con presupuesto para mudarse a otra ciudad.

¿Cómo está la educación?

En los últimos ocho años, el crecimiento promedio anual de la matrícula en educación superior fue del 7% y el gasto promedio por alumno, 695 dólares menor. Lo señala Harvey Sánchez, quien dirigió el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval). También que: nueve de cada 10 jóvenes quieren estudiar en la universidad. Cerca del 70% declara querer estudiar maestría o doctorado. Pero, de la oferta actual, solo el 13% está decidido a estudiar la carrera que obtuvo en la ‘U’ y 25%, otra que no se oferta en Ecuador, donde más de 200 mil jóvenes no han alcanzado un cupo.

Además, Juan Pablo Bustamante, especialista en educación, alerta que los estudiantes de primaria y secundaria, en las pruebas del Ineval, alcanzan el estándar mínimo aceptable (690 sobre mil puntos). Pide revisar el Estudio Pobreza de Aprendizajes, del Banco Mundial 2019. Seis de cada 10 niños, de 10 años, no comprendían el párrafo que leían. Y eso se intensificó en la pandemia. Le preocupa la desinversión en este sector, en especial en desarrollo infantil y educación inicial.

El próximo Gobierno debe trabajar en el ‘seguimiento nominal’, a todo niño que nace, como lo hace Colombia, recalca. Pide dejar de hablar de de zonas y distritos y circuitos educativos y estructurar el sistema en función de provincias, cantones y parroquias. Sin embargo, no solo hay que actuar en lo académico: el crimen organizado ha ingresado a los planteles. Adolescentes son extorsionados y deben pagar ‘vacunas’. Por ejemplo, madres, de un colegio del sur de Quito, mostraron evidencias: amenazas vía WhatsApp, para que sus hijos vendan droga.

La situación de las familias

Betty Tola recuerda que la canasta básica está sobre los USD 800 y con el ingreso promedio se cubre el 60% de ella. La mitad de hombres gana USD 354 al mes y, en el caso de las mujeres: 295.

Hasta hace un año o dos, Cecilia tenía ‘trabajo fijo’ en casas, en donde hacía limpieza, una vez por semana. Pero ya las familias no la contratan. Ni siquiera le dejan lavar la ropa pues cuentan con lavadoras.

Para rematar, su segunda hija fue operada de cáncer de colon, le extirparon el ovario derecho, pero debe acudir periódicamente a Solca, gracias a un convenio con el Ministerio de Salud. “Gracias a dios no le ha fallado la atención”, señala. Aunque, otros ecuatorianos se quejan porque no acceden a diálisis o a medicamentos. Tola advierte que el país vive un “desmantelamiento del sistema de salud y educación, así como deterioro de servicios de cuidado, el MIES no está realizando desembolsos ni convenios a tiempo para sostenerlos. Los niños se quedan sin atención y sus madres no tienen dónde dejarlos para ir a trabajar”.

¿Y los apagones?

Lamentablemente, no solo en el campo social hay problemas. Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, advierte que el sector eléctrico seguirá en crisis. “Tenemos funcionando 900 megavatios de energía térmica, pero 1.200 están en el limbo. La demanda bordea los 5.000 mw y para abril serán 5.500, sin capacidad de generación. Dependemos de las lluvias. Pese a los anuncios, el Gobierno solo ha incorporado cien megavatios”.

Cecilia Arias, sentada junto a sus hijas, en el comedor de su casa, no cree que los resultados de las elecciones les cambien la vida. “Todos los políticos ofrecen trabajo. Llegan al cargo y se olvidan. Nosotros, cada vez, somos más pobres”.

