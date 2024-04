Ecuador incluye a los varones en la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano

El Ministerio de Salud Pública (MSP) alista una campaña de vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en instituciones educativas de Ecuador. Está dirigida a niñas de entre 9 y 14 años, que no han sido vacunadas anteriormente, y a niños de 9 años. Es la primera vez que esta campaña de vacunación incluye a varones.

Cristina Jácome, directora de inmunizaciones del MSP, señaló que la decisión de incluir a los varones en el esquema de vacunación es que ellos son los principales transmisores del virus. “El hombre es el transmisor y si ellos no están vacunados va a seguir este círculo vicioso”, explicó Jácome. “Es la única forma que vamos nosotros realmente a hacer una incidencia en cuanto a la disminución de casos”, detalla.

También se incluirá en el esquema a las niñas mayores de 10 años y hasta los 14 años 11 meses 29 días que por la pandemia no pudieron recibir su dosis cuando les tocaba.

La edad recomendada para recibir la dosis de la vacuna es a partir de los 9 años, para garantizar la protección contra el virus antes del inicio de la vida sexual. De acuerdo a Jácome, la vacuna se aplicará entre mayo y junio en las escuelas, con previa autorización de los tutores legales de los estudiantes. Se realizará una sola vacunación.

Alrededor de 595.000 niños y niñas serán vacunados contra el papiloma humano este 2024. Se va invertir 13 millones de dólares en este proceso de vacunación.

La directora mencionó que el 28 de abril se realizará el lanzamiento del proceso de vacunación a nivel nacional

Sin embargo, aclara que los niños y niñas que no estén matriculados en una institución educativa pueden acercarse a un establecimiento de salud para recibir su dosis.

Para la ginecóloga María Elena Lara, especialista del Hospital Metropolitano, resalta la importancia de vacunación ya que esta enfermedad que afecta a más del 50% de las personas sexualmente activas en Ecuador. Según las estadísticas de las 1.792 mujeres que se diagnostican cada año, 939 fallecen con cáncer cervicouterino.

Según la especialista, la vacuna va dirigida al virus del papiloma humano. "La vacuna protege contra nueve sepas del VPH. Explica que este esquema de vacunación se da a través de una estrategia impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se denomina 90-70-90 con un plazo de ejecución de 10 años. Es decir que para el 2030 se tiene previsto que el 90% de las niñas tienen que estar vacunadas contra el virus del papiloma humano antes de los 15 años.

El 70 % de las mujeres tiene que estar tamizadas con una prueba de alta precisión desde los 35 años y antes de los 45 años y 90 % de las mujeres con diagnóstico de cáncer cervicouterino deben recibir un tratamiento oportuno.

Es por esta razón que recalca que la población objetivo siempre tiene que ser niños varones o niñas de 9 a 14 años para que ellos que no han comenzado la vida sexual sean los más beneficiados. "La vacuna tiene mayor efectividad en este grupo de personas que no han iniciado vida sexual y no han estado expuestos al virus”, detalla.

Sin embargo, se ha visto beneficios en vacunar a personas más allá de los 15 años en hombres y mujeres de 15 a 45 años de edad. “talvez no sea tan efectiva como lo es en los niños, pero si va a tener un porcentaje de 70 a 80 de efectividad todavía”, menciona la especialista.

