Ecuador implementa nuevo control notarial para viajes de menores: conoce los pasos

La medida responde a alertas sobre presuntas irregularidades en los trámites de salida del país de menores

Referencial. Desde el 4 de agosto de 2025, está vigente en Ecuador el Reglamento de Trámite Notarial para la salida del país de Niños, Niñas y Adolescentes.

Desde el 4 de agosto de 2025, está vigente en Ecuador el Reglamento de Trámite Notarial para la salida del país de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), aprobado por el Consejo de la Judicatura (CJ) en sesión ordinaria Nro. 076-2025. La normativa establece un procedimiento más riguroso y seguro para autorizar la salida de menores del territorio nacional.

La medida responde a alertas sobre presuntas irregularidades en los trámites de salida del país de menores, que podrían facilitar delitos como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Para enfrentar esta problemática, el CJ conformó mesas de trabajo interinstitucionales con entidades públicas y organizaciones civiles especializadas en protección infantil.

¿Qué establece el reglamento?

El documento contiene 12 artículos que detallan las responsabilidades de los usuarios y notarios:

Usuarios: deben presentar un formulario disponible en www.funcionjudicial.gob.ec cuando el menor viaje con uno de los progenitores, con terceros o solo. Notarios: deben verificar el formulario, realizar entrevistas a los comparecientes, registrar la información en el Sistema Informático Notarial (SIN), tomar huellas dactilares y fotografías, y suscribir el acta notarial correspondiente.

El acta debe incluir medidas de seguridad adicionales, como hologramas, códigos QR, sellos secos u otros mecanismos que garanticen su autenticidad.

El reglamento busca garantizar el interés superior de los menores, reforzar la seguridad jurídica del proceso y minimizar riesgos de vulneración de derechos humanos. Con esta normativa, el CJ pretende asegurar que cada autorización de salida cumpla con estándares legales y de protección infantil.

