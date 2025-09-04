Expreso
COMISION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ASAMBLEA
La asambleísta correísta Viviana Veloz preside la Comisión de Niñez y Adolescencia.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Violencia sexual en espacios de fe: ¿Qué resolverá hoy la Asamblea Nacional?

La Comisión de la Niñez y Adolescencia fiscaliza los casos de violencia sexual en espacios de fe a menores de edad

La Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional continuará este 4 de septiembre de 2025 su proceso de investigación a los casos de violencia sexual clerical en Ecuador.

Tras los últimos casos denunciados de abuso sexual en espacios de fe, la mesa legislativa de mayoría correísta inició el proceso de fiscalización.

En una comparecencia anterior, la Fiscalía General del Estado señaló ante la comisión que hay al menos 11 investigaciones abiertas por casos de abuso sexual, incluido el de Olón.

La agenda de la Comisión de Niñez y Adolescencia

Para este 4 de septiembre de 2025, la Comisión de Niñez y Adolescencia tiene previsto recibir varias autoridades y expertos vinculadas a la Iglesia en Ecuador.

Ente los convocados a la mesa legislativa para explicar las acciones tomadas ante los casos de abusos está el cardenal y arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera.

La lista completa de las comparecencia es la siguiente:

  • Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en Ecuador
  • Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil
  • Alfredo Espinoza, arzobispo de Quito
  • Eduardo Castillo, arzobispo de Portoviejo
  • Iván Minda, obispo de Santa Elena
  • Christian Paula, de Justicia Transicional
  • Virginia Gómez, de la Fundación Desafío
  • Lita Martínez, del Observatorio Paola Guzmán
  • Lisette Pardo, especializada en temas de abuso y acoso sexual
  • Padre Fausto Crespo
  • Padres Gabriel Pereira
  • Mariuxi Yupangui
  • Valeria Urgilés, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del Municipio de Quito

