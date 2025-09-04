Violencia sexual en espacios de fe: ¿Qué resolverá hoy la Asamblea Nacional?

La Comisión de la Niñez y Adolescencia fiscaliza los casos de violencia sexual en espacios de fe a menores de edad

La asambleísta correísta Viviana Veloz preside la Comisión de Niñez y Adolescencia.

La Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional continuará este 4 de septiembre de 2025 su proceso de investigación a los casos de violencia sexual clerical en Ecuador.

Tras los últimos casos denunciados de abuso sexual en espacios de fe, la mesa legislativa de mayoría correísta inició el proceso de fiscalización.

En una comparecencia anterior, la Fiscalía General del Estado señaló ante la comisión que hay al menos 11 investigaciones abiertas por casos de abuso sexual, incluido el de Olón.

El abuso sexual clerical en Ecuador comienza a visibilizarse, pero su alcance real es incierto. La Fiscalía investiga al menos once casos, aunque podrían ser más, ya que no se registran según la ocupación del agresor.



La agenda de la Comisión de Niñez y Adolescencia

Para este 4 de septiembre de 2025, la Comisión de Niñez y Adolescencia tiene previsto recibir varias autoridades y expertos vinculadas a la Iglesia en Ecuador.

Ente los convocados a la mesa legislativa para explicar las acciones tomadas ante los casos de abusos está el cardenal y arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera.

La lista completa de las comparecencia es la siguiente:

Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en Ecuador

Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil

Alfredo Espinoza, arzobispo de Quito

Eduardo Castillo, arzobispo de Portoviejo

Iván Minda, obispo de Santa Elena

Christian Paula, de Justicia Transicional

Virginia Gómez, de la Fundación Desafío

Lita Martínez, del Observatorio Paola Guzmán

Lisette Pardo, especializada en temas de abuso y acoso sexual

Padre Fausto Crespo

Padres Gabriel Pereira

Mariuxi Yupangui

Valeria Urgilés, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del Municipio de Quito

