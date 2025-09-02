Ecuador impide ingreso de colombiano con alerta roja de Interpol por narcotráfico

Según el reporte oficial, el individuo pretendía ingresar con pasaporte dominicano y fue detectado por los sistemas de alerta

El Ministerio del Interior informó este 2 de septiembre que las autoridades migratorias impidieron el ingreso al país de un ciudadano colombiano.

El Ministerio del Interior informó este 2 de septiembre que las autoridades migratorias impidieron el ingreso al país de un ciudadano colombiano identificado como Samir, quien registra una notificación roja de Interpol por el presunto delito de narcotráfico.

El hecho ocurrió durante un control migratorio en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en Quito, donde el extranjero fue declarado inadmitido. Según el reporte oficial, el individuo pretendía ingresar con pasaporte dominicano y fue detectado por los sistemas de alerta internacional.

Tras la verificación realizada por la Subsecretaría de Migración, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes y, en coordinación con Colombia, trasladado a su país de origen.

La inadmisión se enmarca en el refuerzo de controles migratorios que el Gobierno ha implementado ante el incremento de hechos violentos atribuidos a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Desde enero de 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa como parte de la estrategia para enfrentar al crimen organizado. La medida responde a una escalada de violencia que ha posicionado al país entre los más afectados por homicidios en la región.

