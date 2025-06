Divorcios aumentan en Ecuador: más de 25.000 parejas se separaron en 2024

Cada día, en Ecuador, más de 70 parejas deciden separarse. Así lo muestran los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC): en 2024 se registraron 25.555 divorcios, un aumento del 8,4 % respecto al año anterior. En contraste, los matrimonios civiles disminuyeron en el mismo período: de 56.546 en 2023 a 53.813 en 2024, lo que representa una caída del 4,8 %.

(Lo invitamos a leer: La pobreza se incrementó en 11 de las 24 provincias en 2024)

Edad promedio de quienes toman la decisión de divorciarse

El estudio, que incluye datos de matrimonios igualitarios y divorcios tanto judiciales como notariales, es procesado anualmente por el INEC. Las cifras muestran que, aunque menos personas están contrayendo matrimonio, quienes lo hacen lo hacen a edades más avanzadas: en 1997, la edad promedio para casarse era de 25,5 años (27 para hombres y 24 para mujeres); en 2024, esa edad aumentó a 36 años para hombres y 33 para mujeres.

Además, el divorcio en Ecuador parece haberse “normalizado” como una salida saludable ante relaciones que no funcionan, aseguran a EXPRESO quienes han optado por el proceso y desvelan las estadísticas. El 79,5 % de las separaciones en 2024 fue por mutuo consentimiento. De estos, 11.742 fueron tramitados en notarías y 8.586 por vía judicial.

Violencia laboral: ¿cuántas mujeres la padecen en Ecuador y qué acciones se impulsan? Leer más

La mayoría de las disoluciones se concentraron en personas entre 35 y 39 años, representando el 17,3 % tanto en hombres como en mujeres.

Menos estigma social



Este fenómeno refleja cambios socioculturales más amplios. Así lo percibe Cami Solórzono, ciudadana guayaquileña: “Hoy, si las cosas no funcionan entre la pareja, estas buscan ayuda. Y si aún así no funciona, pues se separan. Creo que lo hacen con menos conflicto que antes y eso está bien. Es lo más sano. Mi relación se deterioró tras cinco años y lo intentamos, pero no funcionó. Hoy somos amigos y nuestro hijo crece en un entorno saludable, mejor que cuando veía peleas”, relató.

(Lo invitamos a leer: En enero de 2025, la informalidad llegó al 56 %, la más alta para ese mes desde 2007)

Aunque el pico más alto de divorcios en Ecuador se registró en 2017, con 28.771 casos, el 2024 marca una cifra significativa que sigue posicionando al divorcio como una alternativa cada vez más común y menos estigmatizada.

Para Noelia Guzmán, quien pasó por el proceso también el año pasado, si hay más divorcios ahora que otros años es porque antes divorciarse era mal visto, sobre todo por temas religiosos o culturales. "Hoy hay más apertura: muchas personas ya no sienten que deben permanecer en relaciones que no funcionan, y la sociedad lo acepta con mayor normalidad", piensa.

La tasa de desempleo mejora levemente en Ecuador, en marzo de 2025 Leer más

Para Guzmán también pesa el hecho de que las personas valoran más su bienestar psicológico. "Si una relación no contribuye a su salud mental o felicidad, se sienten con el derecho de terminarla, y eso a la larga termina siendo sano, sobre todo cuando la decisión se da tras hablarlo y ayudarse de la orientación de especialistas", alegó.

(Le puede interesar leer: ¿Cuántos 4x4 puedo traer a Ecuador? Así puedes exonerarte del impuesto)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRIBETE AQUÍ!