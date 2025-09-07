Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

CONSULTA CANTON EN CHINA ELECCIONES 2025
El último proceso electoral realizado en el consulado de Canton fueron las elecciones generales de 2025.ACHIVO: CONSULADO DE ECUADOR EN CANTON

Ecuador cierra consulado y sede electoral en Guangzhou, China: ¿Dónde votarán ahora?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acogió una disposición del Cancillería de Ecuador para el cierre de la zona electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso el cierre de la zona electoral de Guangzhou, también conocido como Cantón, en China, perteneciente a la circunscripción del exterior de Europa, Asía y Oceanía.

RELACIONADAS

Según explicó que el CNE, el cierre de esta zona electoral es consecuente con el cierre del consulado de Ecuador en la ciudad de Cantón, dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a través del acuerdo ministerial 86.

¿Por qué Ecuador cierra el consulado de Cantón, ubicado en China?

Aunque hizo referencia al acuerdo ministerial, el CNE no detalló cuál fue el análisis de la Cancillería  de Ecuador para cerrar su consulado en Cantón. Sin embargo, el reglamento para la creación, actualización y cierre de sedes en el exterior señala que esto puede ocurrir por cuatro motivos.

RELACIONADAS

De acuerdo con el reglamento, una sede electoral en el exterior se puede cerrar por:

  • Todas las zonas electorales del exterior que tengan menos de cincuenta Electores en el Registro Electoral
  • Zonas electorales del exterior con cincuenta y uno hasta trescientoselectores que consten en el Registro Electoral y que cuenten con unaparticipación igual o menor al 30% en promedio de los cuatro últimosprocesos electorales
  • Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humanasolicite el cierre de las zonas electorales del exterior mediante informemotivado al Consejo Nacional Electoral
  •  Otros criterios que considere pertinente el Pleno del Consejo NacionalElectoral

Lo votantes ecuatorianos en Cantón ahora deberán votar en Shanghái

Tras el cierre de la sede electoral en el consulado de Cantón, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la actualización del registro del distributivo electoral para que los votantes de dicha zona sean trasladados a la sede electoral de Shanghái.

RELACIONADAS

Shanghái está aproximadamente a 1.500 kilómetros de distancia de Cantón, lo que equivale a un viaje de más de 15 horas por vía terrestre o de un par de horas por vía aérea. La nueva sede electoral entrará en vigencia desde el próximo proceso electoral.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Corea del Sur fleta avión tras redada en Hyundai en EE.UU.: ¿qué pasará ahora?

  2. Luna de Cosecha 2025: cuándo y cómo ver el espectáculo desde Ecuador

  3. Ecuador cierra consulado y sede electoral en Guangzhou, China: ¿Dónde votarán ahora?

  4. Durán no descansa: madre e hijo asesinados en su vivienda

  5. Jorge Guzmán: "La grosería más grande es no convocar a Pedro Ortiz a la Tri"

LO MÁS VISTO

  1. Aumentos automáticos para jubilados: consulta si recibes el nuevo pago del IESS

  2. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  3. Aquiles Álvarez: “Perdónenme por bobo, confié en gente que no estuvo a la altura”

  4. Devolución del IVA: Anuncios oficiales versus retrasos en los pagos

  5. Impacto de la Ley del Biess en créditos, aportes y cuentas individuales

Te recomendamos