Ecuador cierra consulado y sede electoral en Guangzhou, China: ¿Dónde votarán ahora?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acogió una disposición del Cancillería de Ecuador para el cierre de la zona electoral

El último proceso electoral realizado en el consulado de Canton fueron las elecciones generales de 2025.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso el cierre de la zona electoral de Guangzhou, también conocido como Cantón, en China, perteneciente a la circunscripción del exterior de Europa, Asía y Oceanía.

Según explicó que el CNE, el cierre de esta zona electoral es consecuente con el cierre del consulado de Ecuador en la ciudad de Cantón, dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a través del acuerdo ministerial 86.

¿Por qué Ecuador cierra el consulado de Cantón, ubicado en China?

Aunque hizo referencia al acuerdo ministerial, el CNE no detalló cuál fue el análisis de la Cancillería de Ecuador para cerrar su consulado en Cantón. Sin embargo, el reglamento para la creación, actualización y cierre de sedes en el exterior señala que esto puede ocurrir por cuatro motivos.

De acuerdo con el reglamento, una sede electoral en el exterior se puede cerrar por:

Todas las zonas electorales del exterior que tengan menos de cincuenta Electores en el Registro Electoral

Zonas electorales del exterior con cincuenta y uno hasta trescientoselectores que consten en el Registro Electoral y que cuenten con unaparticipación igual o menor al 30% en promedio de los cuatro últimosprocesos electorales

Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humanasolicite el cierre de las zonas electorales del exterior mediante informemotivado al Consejo Nacional Electoral

Otros criterios que considere pertinente el Pleno del Consejo NacionalElectoral

Lo votantes ecuatorianos en Cantón ahora deberán votar en Shanghái

Tras el cierre de la sede electoral en el consulado de Cantón, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso la actualización del registro del distributivo electoral para que los votantes de dicha zona sean trasladados a la sede electoral de Shanghái.

Shanghái está aproximadamente a 1.500 kilómetros de distancia de Cantón, lo que equivale a un viaje de más de 15 horas por vía terrestre o de un par de horas por vía aérea. La nueva sede electoral entrará en vigencia desde el próximo proceso electoral.

