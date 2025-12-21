La independencia judicial, así como la seguridad de los jueces, hoy está gravemente afectada en Ecuador.

Lo que ha denunciado, con nombre y firma, un juez anticorrupción, afirmando que se le quitó la escasa seguridad con que contaba luego de que falló en contra de un acusado de lavado de activos, pese a insinuaciones recibidas para que lo favorezca -provenientes según él, del mismo Consejo de la Judicatura-, con la circunstancia absolutamente agravante de que el equipo de defensa de ese procesado estuvo integrado por la esposa de quien dirige el organismo encargado de velar -nada menos que- del correcto actuar de la Función Judicial, debe producir una reacción de la ciudadanía, así como de las autoridades competentes. Sería terrible, lamentable y censurable que se repita el destino del anterior y tristemente célebre presidente del Consejo de la Judicatura.

Todos los ecuatorianos debemos exigir actuaciones correctas y transparentes a los operadores de justicia. Desde la cima del sistema se debe dar ejemplo de pulcritud y corrección a toda prueba. Lamentablemente, lo que se está viendo, no es el caso de quien hasta ahora preside el Consejo de la Judicatura.