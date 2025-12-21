Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | Aclaración urgente

Todos los ecuatorianos debemos exigir actuaciones correctas y transparentes a los operadores de justicia

La independencia judicial, así como la seguridad de los jueces, hoy está gravemente afectada en Ecuador.

Lo que ha denunciado, con nombre y firma, un juez anticorrupción, afirmando que se le quitó la escasa seguridad con que contaba luego de que falló en contra de un acusado de lavado de activos, pese a insinuaciones recibidas para que lo favorezca -provenientes según él, del mismo Consejo de la Judicatura-, con la circunstancia absolutamente agravante de que el equipo de defensa de ese procesado estuvo integrado por la esposa de quien dirige el organismo encargado de velar -nada menos que- del correcto actuar de la Función Judicial, debe producir una reacción de la ciudadanía, así como de las autoridades competentes. Sería terrible, lamentable y censurable que se repita el destino del anterior y tristemente célebre presidente del Consejo de la Judicatura.

Todos los ecuatorianos debemos exigir actuaciones correctas y transparentes a los operadores de justicia. Desde la cima del sistema se debe dar ejemplo de pulcritud y corrección a toda prueba. Lamentablemente, lo que se está viendo, no es el caso de quien hasta ahora preside el Consejo de la Judicatura.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Aclaración urgente

  2. Gaitán Villavicencio | Presidente viajero e incertidumbre

  3. Fausto Ortiz | El ‘malamén’

  4. Jaime Izurieta Varea | El legado invisible de Rodrigo Borja

  5. Martin Pallares | ¿Quién responde por el nombramiento de Godoy?

LO MÁS VISTO

  1. Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

  2. La fría confesión de la mujer que desmembró a su madre en Sauces

  3. Tres horas sin luz en ocho cantones del Guayas: revisa si tu zona será afectada

  4. Gobierno acredita $ 100 millones para devolución del IVA en diciembre

  5. Escándalo en la Judicatura de Mario Godoy: ¿y quién le pone el cascabel al gato?