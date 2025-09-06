Sevilla Don Bosco, nuevo cantón de Ecuador, estrena alcalde y concejales

Carlos Fabricio Narváez Gavilanes recibió las credenciales como el primer alcalde del cantón de de Morona Santiago

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, entregó las credenciales a las autoridades electas de Sevilla Don Bosco

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó el viernes 5 de septiembre las credenciales a las nuevas autoridades del cantón Sevilla Don Bosco. La ceremonia se realizó con la presencia de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien encabezó la oficialización de los cargos.

RELACIONADAS Migrantes en Tapachula enfrentan enfermedades y atención médica gratuita en México

Carlos Fabricio Narváez Gavilanes asumirá como alcalde del cantón, mientras que seis concejales urbanos completan la primera plana de autoridades electas. Este acto marca un hito histórico para la comunidad local.

Credenciales y autoridades locales

“La entrega de credenciales al primer alcalde y a los primeros concejales de Sevilla Don Bosco constituye la materialización de un anhelo colectivo, fruto de más de dos décadas de lucha y perseverancia”, destacó Atamaint. Con estas palabras, la titular del CNE resaltó la importancia del evento para la población.

Entre los concejales electos se encuentran Leovigildo Nerio Pidru Yambisa, Aurelia Elizabeth Robles Aguayo y Pablo Freddy Ayuy Puenchera, junto a sus respectivos suplentes. La ceremonia oficializó de manera formal sus funciones dentro del gobierno local.

Reconocimiento a instituciones públicas

Daniel Noboa confirma fecha de votación sobre bases militares, partidos y más Leer más

Como parte del acto, se reconoció el trabajo de las instituciones que participaron en la Mesa de Seguridad Electoral. “Su aporte fue fundamental para garantizar el desarrollo exitoso de los comicios”, enfatizó la presidenta del CNE, subrayando la coordinación interinstitucional.

El evento simboliza un nuevo inicio para Sevilla Don Bosco, con el compromiso de construir días mejores y más dignos para todos sus habitantes. Las autoridades electas asumirán sus funciones con la responsabilidad de cumplir las expectativas de la comunidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!