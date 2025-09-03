Hospital Icaza Bustamante: ciudadano intimidó a personal médico con arma de fuego

El Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante rechazó los ataques contra personal médico ocurridos el 2 de septiembre, cuando un grupo de personas irrumpió en emergencias mientras se atendía a una bebé de seis meses con convulsiones. La menor recibió oxígeno, canalización y exámenes de laboratorio, tras lo cual fue estabilizada.

“Durante el ingreso un grupo de personas agredió al personal de salud, e incluso portaban un arma de fuego”, señaló la casa de salud en un comunicado. Según la institución, se activaron los protocolos de seguridad y se notificó al ECU 911 para controlar la situación de riesgo.

Versiones contrapuestas sobre el incidente en el hospital

La versión oficial añade que la acción inmediata de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas permitió detener a uno de los agresores, identificado como portador del arma. “Rechazamos categóricamente la violencia en esta y cualquier otra institución de salud”, sostuvo el hospital.

Sin embargo, este Diario consultó a un funcionario de la Policía Nacional, quien en una publicación previa confirmó que no se encontró arma de fuego en el incidente. Por su parte, la doctora amedrentada por los familiares de la paciente asentó una denuncia formal por intimidación en contra del padre de la menor, que fue detenido.

Un hospital bajo presión en medio de la crisis sanitaria

El Hospital Francisco de Icaza Bustamante es uno de los centros pediátricos de referencia nacional. En la parte final del comunicado, la dirección del hospital subrayó su compromiso con “una atención oportuna, segura y enmarcada en protocolos sanitarios”.

Finalmente, las fuerzas del orden alcanzaron a uno de los presuntos integrantes del grupo armado: Cañizares Guachamín Tebyn Paul, quien quedó detenido tras el operativo desplegado en el hospital. Los hechos ocurren en un contexto de tensión en hospitales públicos, donde la escasez de insumos y la saturación de los servicios aumentan la presión sobre médicos y pacientes.

