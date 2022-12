Ecuador cierra el 2022 con la peor tasa de homicidios de la historia

2022 es el año más violento de la historia de Ecuador. El reporte policial sobre la violencia señala que hasta el 28 de diciembre de 2022, en el país 4.539 han sido víctimas de sicariatos, asesinatos, femicidios, robos con muerte, ataques con explosivos o balas perdidas.

Si comparamos con 2021, en el que hubo 2.048 crímenes hasta el 28 de diciembre de ese año se evidencia un aumento acelerado de la tasa. Este año el indicador es de 25,5 muertes por cada 100.000 habitantes, casi el doble del año pasado que fue de 13,7.

“Es la peor tasa de la historia desde que se registra el número de homicidios. Desde 1990 no hemos visto algo así y es tremendo en comparación con 2021. Incluso es cinco veces más que en 2017”, explica Andrés de la Vega, consultor privado en seguridad y exviceministro del Interior.

Para el experto, lo más grave es que Ecuador ya comienza a destacar de forma negativa en el panorama internacional, pues tiene dos de las ciudades más inseguras del mundo: Esmeraldas con una tasa de homicidios de 77 personas por cada 100.000 y Guayaquil con 46,6. En la ciudad Guayana (Venezuela), la tasa es de 78 y en Natal (Brasil) es de 75.

“El gobierno quiere fomentar el desarrollo económico, pero sin seguridad no es posible. La gente no emprende, no sale en la noche, quiere irse, quiere migrar y algunos encuentran como vía de escape la economía criminal”, explica de la Vega.

El ministro del Interior, Juan Zapata, aprovechó una rueda de prensa en el ECU 911 para explicar la labor en seguridad en este año. Destacó las 195 toneladas de droga incautada y que “los policías están poniendo el pecho a las balas”, pues en 2022 han muerto 71 agentes en acciones contra la delincuencia.

Señaló que Guayaquil, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo y Santa Elena son las regiones más afectadas por la violencia. “(Allí) estamos interviniendo pos estado de excepción con acciones combinadas: levantamiento de información por inteligencia, levantamiento de investigaciones previas, allanamientos, órdenes de detención y actuaciones con equipos tácticos para romper las estructuras”.

Zapata destacó que el 83 % de las muertes violentas están relacionadas con el narcotráfico, con la lucha del territorio y pugnas de poder dentro de las mismas bandas.