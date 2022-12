La ciudadela 9 de Octubre busca una ayuda, que hasta la fecha llega

Los habitantes de la ciudadela 9 de Octubre llevan meses pidiendo más cámaras de vigilancia y policías en la zona, solicitud que han hecho pública vía oficios al Municipio de Guayaquil, y a través de las publicaciones realizadas por Diario EXPRESO. Los moradores tras su inconformidad y la poca acción de las autoridades, han optado por colocar en varios casos, sus propias cámaras de vigilancia.

Los barrios de Guayaquil demandan por tapas de alcantarillado, tala de arboles a punto de caer, y más vigilancia Leer más

Su líder barrial, Ivonne Pinzón, señala que desde el mes pasado se hizo el pedido de cámaras de manera formal, pero la situación de inseguridad que viven la llevan haciendo pública a través de este medio desde mediados de este año.

En distintas ocasiones los vecinos han conseguido captar a los antisociales de la zona que han asaltado a los residentes, o han buscado hurtar los carros de esta ciudadela.

"No es posible que esto siga así. Se llama a la policía, pero nadie llega nunca o vienen tarde", dice indignada Michelle Rosero, residente de la zona.

Asimismo, Armando Hinojosa, señala que está cansado de esta situación, él junto al resto de moradores esperan que su pedido ya sea cumplido y no solo instalen más cámaras, sino que aumenten las rondas en la ciudadela. "Tenemos niños aquí, y no podemos salir tranquilos a caminar por el miedo de que nos roben, o nos pase algo peor. Y para colmo, me pueden robar, matar, lo que sea, y no ven quién fue ¿Cómo es posible esto?", reclama Hinojosa, quien agrega.

Víctor Peláez, otro de los habitantes, también alza su voz, pero no solo para mostrar su inconformidad, sino para dar a conocer sus exigencias. "Más seguridad, más cámaras, eso pedimos, no es mucho pedir por la protección de nuestra integridad física", dice.