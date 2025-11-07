Ecuador alberga uno de los bancos de biodiversidad más grandes de América Latina

Guarda reservas de quinua, cacao, maíz y más. Es uno de los cuatro bancos más grandes de América Latina

Semillas de plátano están entre las que están en el banco.

Ecuador destacó que, con más de 29.000 muestras de semillas, plantas in vitro y siembras permanentes de unas mil especies de plantas cultivadas y parientes silvestres de diferentes cultivos del país, el Banco de Germoplasma, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), es uno de los cuatro de agrobiodiversidad más grandes de América Latina. Entre noviembre de 2023 hasta finales de octubre de este año se sumaron 670 nuevas muestras de 41 especies de plantas, consideradas importantes para la agricultura y la alimentación, aseveró en un comunicado el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP).

En este banco está la colección de cacao -producto emblemático de Ecuador- más grande de América Latina, con aproximadamente 3.400 muestras presentes en las provincias de Los Ríos, Guayas y la Amazonía. Además, guarda colecciones de superalimentos como quinua, chocho (altramuces), maíz, papa, jícama, yuca, camote, oca, melloco, mashua, fréjol, zanahoria blanca, maní, ají y cucúrbitas; frutales como chirimoya, tomate de árbol, capulí, mortiño, naranjilla, plátano, taxo, maracuyá, macambo (cacao blanco); plantas medicinales, pastos y forrajes, entre otras.

La conservación de semillas, tubérculos, frutales, especies nativas y silvestres relacionadas a los cultivos “es la base genética que garantiza la seguridad alimentaria de los ecuatorianos y la resiliencia ante el cambio climático y otras amenazas, ya que se incluyen materiales resistentes a condiciones bióticas y abióticas”, dijo el director Ejecutivo del INIAP, Raúl Jaramillo.

César Tapia, responsable del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos, destacó que el Banco de Germoplasma además de material vegetal para la investigación provee el mejoramiento genético y apoyo a productores mediante la restitución de materiales a la agricultura familiar. “Este trabajo tiene incluso un alto valor cultural y económico, pues -dijo- preserva el patrimonio agrícola nacional y fomenta el desarrollo de productos sostenibles con identidad ecuatoriana”. Para resguardar la diversidad genética de sus colecciones, el Banco de Germoplasma aplica estrategias como conservar semillas ortodoxas con baja humedad interna en cámaras frías (-15°C y -10°C), asegurando su viabilidad por largos periodos.

Por los logros del Banco de Germoplasma, la FAO entregó un Reconocimiento Global en Producción y Protección Sostenible de Plantas al INIAP.

Asimismo, preserva en el campo semillas, frutales, tubérculos y cultivos vegetativamente propagados, garantizando su regeneración natural, aprovechando que el INIAP tiene siete Estaciones Experimentales y cinco Granjas Experimentales en el país. Otro método de conservación es in vitro y también la crioconservación, con lo que se protege el material genético a temperaturas ultrabajas (-196 °C) en nitrógeno líquido, asegurando su preservación por tiempo indefinido sin pérdida de viabilidad.

En la ‘Bóveda del fin del mundo’

Dada la importancia del Banco de Germoplasma de Ecuador se enviaron 800 muestras de semillas de chocho, maíz, quinua y amaranto al ‘Svalbard Global Seed Vault’, más conocido como la “Bóveda del fin del mundo”, mediante el sistema de ‘Black Box’.

El envío garantiza que estas variedades, representativas de la diversidad agrícola ecuatoriana, estarán protegidas ante posibles amenazas.

