Las ventas por el Día del Amor, 24 horas antes del 14

Bajo los semáforos y en puntos tradicionales como en la Alborada y por el puente vehicular en la avenida 25 de Julio, ya estaban los comerciantes informales ofreciendo flores y peluches, el oso más grande se vendía a 100 dólares.

San Valentín en Ecuador y en toque de queda: la opción es madrugar Leer más

Te invitamos a leer: En San Valentín predominan las propuestas y regalos ostentosos

En el Mercado Municipal de Flores ‘Zayda Letty Castillo’, ubicado en la avenida Machala, entre Vicente Piedrahíta y Julián Coronel, hay 71 puestos, que al igual que florerías esperan duplicar sus ganancias.

En el mercado se espera que lleguen más de 14.000 compradores. Allí se puede comprar una rosa por 1 dólar o un ramo más elaborado por 50 dólares. Durante la jornada, en el mercado se ofrecerá un concierto de música romántica gracias a la Banda Municipal, que presentará un mix de boleros.

Los vendedores informales venden los peluches desde 5 hasta 100 dólares.

Las opciones de chocolates están presentes, pero cuestan más, los que vienen en cajas especiales cuestan desde 10 dólares, por eso hay arreglos con flores que este año han puesto barras del dulce, de los que cuestan 1 dólar; así un arreglo con flores y chocolate lo pueden ofrecer desde 5 dólares.

También puede leer: La súper en febrero costará 3,75 dólares

Los centros comerciales también esperan atraer a las parejas y amigos, algunos tendrán show en el patio de comida. Por ejemplo, en el Mall del Norte habrá Kiss Cam y el Karaoke Corta Venas hoy desde las 19:00 a 21:00. El Policentro ofrece sorteo de celulares y show musical desde las 17:00 hasta las 18:30. Los shows musicales se darán también en el Mercado del Río.

"Bicos jis nais", la 'troleada' viral de Noboa a Correa, llega a las camisetas Leer más

Los que este año han tenido una caída fuerte de ingresos son los mariachis, entre las razones es por el toque de queda, por la inseguridad y porque las parejas ya no tienen el dinero para contratar una serenata, una cuesta 120 dólares.

Según el Mariachi Internacional Nueva Generación, el año pasado un día antes del 14 ya tenían 10 contratos para dar serenatas el 14, ahora es 0.

MUNICIPIO HACE CONTROL A VENDEDORES

Ayer llegaron unas ocho camionetas y más de 20 policías municipales para desalojar a los comerciantes ubicados en la avenida 25 de Julio, porque no tenían permiso para estar allí. Narcisa Cáceres, vendedora informal, dijo a EXPRESO que ella prestó 400 dólares a los chulqueros para compras flores y vender este 14 de febrero. “Pero tenemos autoridades que persiguen a los trabajadores honrados y no a los delincuentes. Ahora dónde voy a vender”, indicó. Hasta el cierre de esta edición, los policías municipales se mantenían en diálogo con los comerciantes, quienes suplicaban que no los desalojen.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ